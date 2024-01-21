В воскресенье, 21 января, в Украине идет 697-й день войны.

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21 января

11:46 В Селидово Донецкой области под ракетный удар ночью попал склад "Новой почты", сообщают местные паблики.

Власти региона говорят о прилете по предприятию.

11:00 Захват Крахмального в Купянском районе - это временное явление, таким образом российские военные пытаются объяснить потерю более 7 тысяч своих солдат с начала года.

Об этом заявил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона.

"Крохмальное, чтобы вы понимали, это был населенный пункт, где проживало 45 человек до начала широкомасштабной войны. Будем говорить это 5 домов. Эти 5 домов были разрушены агрессором", - сообщил Фитьо.

Он отметил, что основная цель - уберечь жизнь украинских защитников, их позиции были перемещены на подготовленные к этому времени запасные позиции, где они сейчас держат оборону.

"Угроз для соседних подразделений это не представляет, и, я думаю, это временное явление. Линия фронта ежедневно смещается, мы просто не сообщаем о захвате или отбитии 100 метров, нам это не нужно", - рассказал спикер.

Крахмальное уже было до этого оккупировано и освобождено ВСУ во время Харьковского наступления осенью 2022 года.

10:46 Сообщают уже о 13-ти погибших и десяти раненых после удара по рынку

10:42 Основные тезисы из интервью Буданова Financial Times:

1. Это будет "трудный год" для Украины. "Говорить, что все хорошо - неправда", - сказал глава ГУР.

При этом он отказался делать прогнозы на 2024 год: "Я надеюсь, что наш успех будет больше, чем их".

2. По словам Буданова. "немыслимо думать, что мы сможем обойтись без мобилизации". "Нехватка (личного состава - Ред.) ощутима", - добавил он.

3. Его жена "проходит лечение, сейчас чувствует себя лучше" после отравления, о котором заявляли в ГУР.

4. Также Буданов сделал несколько "утверждений, которые практически невозможно проверить" - о Пригожине и Путине.

Глава разведки призвал "не торопиться с выводами" о смерти Пригожина, поскольку "нет ни одного доказательства того, что он мертв".

"Буданов утверждает, что регулярно видит по телевидению "клонов" Путина. Отвечая на вопрос о доказательствах, Буданов сказал, что его аналитики изучают "физиономию" Путина, мочки ушей, расстояние между бровями и так далее", - пишет FT.

10:24 В Донецке заявили о гибели восьми человек во время обстрела рынка в микрорайоне Текстильщик.

10:06 Кадры после прилета по Кировскому району Донецка, где есть погибшие в районе местного рынка.

10:03 Сегодня ночью российский дрон ударил по Снегиревке Николаевской области, сообщили в ГосЧС.

Ранее в утренней сводке Генштаб сообщал, что был сбит один "Шахед" из двух.

09:40 Под обстрелом Кировский район Донецка. Сообщают о раненых и погибших в районе рынка на Текстильщике.

08:13 В Ленинградской области РФ горит портовой терминал компании "Новатэк".

Кадры с пожаром расходятся в соцсетях.

Питерское издание "Фонтанка" пишет, что горит хранилище газового конденсата.

По его данным, причиной стали два беспилотника - однако официально это не подтверждено.

Напомним, в ночь на 18 января дрон уже пытался атаковать один из терминалов под Петербургом.

08:05 За минувшие сутки россияне совершили 76 обстрелов Херсонской области, выпустив 365 снарядов из минометов, артиллерии, РСЗО, танков и БпЛА. По городу Херсон враг выпустил 7 снарядов.

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.

Жертв и пострадавших нет.

08:00 Ночью россияне обстреляли из тяжелой артиллерии и атаковали дронами-камикадзе Марганецкую громаду Никопольского района. Повреждены жилые дома и линия электропередач.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Россияне ударили из тяжелой артиллерии. Направили туда и 2 дрона-камикадзе. Повреждены 5 частных домов, 2 хозяйственные постройки и гараж.

В самом Марганце из-за вражеских обстрелов повреждена линия электропередач", - написал он.

Обесточено было более 11 тыс. домов. Большинству семей свет уже вернули, отмечает глава ОВА.

Без пострадавших.