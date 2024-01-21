Анализируем ситуацию на 697-й день войны в Украине.

Ситуация на фронте

Вчера военные паблики сообщили, что ВСУ отступили из села Крахмальное на Купянском направлении. Сегодня это подтвердило украинское командование.

По словам спикера Сухопутных войск Владимира Фитьо, военные отошли "на более подготовленные рубежи", поскольку село "не имеет никакого значения".

"В селе Крахмальном до полномасштабного вторжения проживали 45 человек, то есть было где-то пять домов, и эти дома разрушила армия РФ. Поэтому эти несколько сотен метров, которые россияне захватили, не имеют никакого значения. Наши защитники отошли на более подготовленные рубежи, где их жизнь находится в безопасности", - сказал Фитьо.

Между тем украинский военный паблик Deep State пишет, что потеря Крахмального может стать проблемой для украинских подразделений на соседних участках фронта.

"Этим поставлены под угрозу соседние подразделения. Замалчивание проблемы ее не решит - проверено, к сожалению, кровью", - пишет Deep State.

Захват деревни подтвердило и минобороны РФ. Напомним, что ВСУ освободили Крахмальное осенью 2022 года в ходе контрнаступления в Харьковской области.

Отметим, это не первое продвижение российских войск в этом районе за последние несколько дней. Ранее сообщалось, что они прошли вперед у Табаевки и Орлянки.

Институт изучения войны добавляет, что российские войска "незначительно продвинулись" в сторону Ивановки под Купянском. Все это - движение в сторону реки Оскол, которую, как считают военные эксперты, россияне хотят сделать линией своей обороны.

Серьезная ситуация у Авдеевки. Мы уже писали, что россияне продвинулись на юге, в районе комплекса "Царское село", и севернее, со стороны Каменки.

Deep State в своей воскресной сводке пишет, что ситуация под Авдеевкой остается критической.

"Враг захватил "Царскую охоту" и пытается закрепиться на улицах Чернышевского, Спортивной и Соборной. Продолжаются стабилизационные меры. Если успех не будет достигнут, это поставит под угрозу всю восточную часть города и его окрестности", - заявляет украинский военный паблик.

Отметим, что в российских военных телеграм-каналах в субботу публиковалась разноречивая информация по поводу взятия "Царской охоты" и выхода на окраины города.

Часть каналов подтверждала эту информацию и писала о "дерзкой операции, которая даже Голливуду присниться не могла". Другие ее опровергали, отмечая, что продвижение в районе "Царской охоты" было, но в сам город российские войска не входили.

Сегодня же практически все паблики РФ пишут, что этот укрепрайон был взят. О чем сообщает также украинский телеграм-канал Deep State, который на своей карте зафиксировал продвижение РФ с юга в район "Царской охоты" и переход части территории, включая окраину Авдеевки, в "серую" зону.

Южнее, под Марьинкой, россияне продолжают атаковать Георгиевку и продвинулись по ее северо-восточной окраине.

Также российские войска пошли в атаку на Бердянском направлении - они смогли захватить часть позиций южнее Урожайного, сообщает Институт изучения войны. Позже Deep State заявил, что ВСУ вернули эти позиции.

Паблик фиксирует, что атаки россиян по всей линии фронта значительно усилились - это стало следствием новогоднего затишья, которое позволило РФ подтянуть подкрепления и перегруппироваться.

Британская разведка также пишет о росте интенсивности российских наступательных действий по всему фронту за последние две недели. Ключевым фактором является замерзание грунта, по которому легче наступать на бронетехнике.

Удары по Донецку и Ленинградской области

В Донецке по крупному рынку "Меркурий" в Кировском районе сегодня утром был нанесен артиллерийский удар. По данным "ДНР", погибли 25 человек и 20 получили ранения.

Россия по этому поводу заявила о созыве заседания Совбеза ООН, куда вылетел глава МИД Лавров. Украинская власть не комментировала инцидента.

В Ленинградской области РФ сегодня, судя по всему, был прилет дрона по газовому терминалу на берегу Финского залива. Порт находится в Усть-Луге, недалеко от границы с Эстонией. Ночью там загорелось хранилище газового конденсата. По данным СМИ, не подтвержденным официально, причиной стали два беспилотника. Украинские СМИ пишут, что это была спецоперация СБУ.

Напомним, в ночь на 18 января дрон уже пытался атаковать один из топливных терминалов под Петербургом. В Киеве заявили, что беспилотник украинский. По словам министра стратегических отраслей промышленности Камышина, он пролетел 1250 километров до цели.

При этом уже тогда возникали вопросы к тому, как этот дрон смог беспрепятственно проделать такой путь через российскую территорию, ни разу не попав на радары и в зону действия ПВО.

В этой связи российские паблики выдвигали версии, что дрон было проще запустить с российской территории либо из нейтральных вод Балтики, а также, в теории, - из сопредельных Эстонии или Финляндии.

Отметим, что остатки беспилотника, который атаковал нефтяной терминал под Питером, никто не показал. Хотя утверждалось, что они найдены на льду Финского залива.

Здесь стоит заметить, что для поражения таких целей, как коммерческие топливные хранилища или терминалы, необязательно использовать продвинутые военные дроны, способные преодолевать большие расстояния. Гражданские объекты, в отличие от военных, далеко не всегда прикрываются РЭБ или индивидуальной системой ПВО. Поэтому можно сделать допущение, что по таким целям, если они далеко от украинской границы, гораздо резоннее запускать простые, сделанные на коленке коптеры, которые несут 2-3 кило взрывчатки - и этого, по идее, должно хватить, чтобы зажечь, например, нефтебазу.

Судя по множеству инцидентов с участием агентов украинских спецслужб на территории РФ, провести такую операцию теоретически вполне возможно.

Впрочем, пока официально Киевом озвучена лишь одна версия: Ленинградскую область в ночь на 18 января атаковал украинский дальнобойный дрон. Ни Запад, ни Москва официально своих версий случившегося не выдвигали. А о взрыве в Усть-Луге пока не было вообще никаких официальных комментариев.

Financial Times пишет, что недавние взрывы и атаки дронов на территории России организовало ГУР Украины.

Ведомство "доставило ударные дроны до Санкт-Петербурга, нанесло удар по нефтяному терминалу, а также нанесло удары по пороховому заводу и нефтебазе в Брянской области". При этом ответственность за налет по Усть-Луге, как мы уже писали, берет на себя СБУ. То есть обе спецслужбы продолжают конкурировать за то, кто отметится на большем количестве ударов по территории РФ, Крыма или Черного моря.

Несколько журналистов и экспертов в связи с этим в прошлом году обвиняли ведомство Буданова в приписывании себе спецопераций в РФ, которые в реальности проводила СБУ.

Военные перспективы и "лже-Пригожин"

Глава ГУР Кирилл Буданов дал сегодня интервью Financial Times, в котором заявил, что это будет "трудный год" для Украины.

"Говорить, что все хорошо, - неправда", - сказал шеф военной разведки.

При этом он отказался давать прогнозы на 2024 год: "Я надеюсь, что наш успех будет больше, чем их".

Сегодня на Банковой ответили на материалы западной прессы о том, что ВСУ в этом году лучше уйти в оборону и готовиться к наступлению уже на следующий - 2025 год.

"Переход к оборонительной позиции часто приводит к заморозке конфликта. Мы это видели с 2014 года. Мы никогда не согласимся на замороженный конфликт с Путиным", - заявил глава ОП Ермак.

Он вновь призвал западных партнеров дать больше оружия.

"Дайте нам больше оружия, и мы сделаем работу", - гласит заголовок к интервью французской газете Le Figaro. Судя по всему, эта фраза становится основным месседжем команды Зеленского западным партнерам. Вчера о том же заявил и глава МИД Кулеба.

Но риторика - это одно, а на деле Украина активно готовится к оборонительным боям и копает свои линии обороны, пишет The Telegraph, публикуя карты этих укреплений.

По данным газеты, украинская оборона действительно напоминает те укрепления, что россияне установили на юге Украины и которые остановили украинское контрнаступление минувшим летом.

Основные усилия сейчас сосредоточены вокруг Лимана и под Авдеевкой, а также у Купянска. Издание уточняет, что главная оборонительная линия строится примерно в 16 километрах западнее Авдеевки.

"Здесь Украина использует ряд естественных барьеров из озер и рек", - говорится в статье.

Еще одна линия - в городе Покровске, "который России необходимо захватить, чтобы выполнить свою задачу по захвату всей Донецкой области". Покровск защищен двухуровневой системой траншей, проходящей по всему городу.

Исходя из этих данных, можно сделать вывод, что ВСУ не исключают потери Авдеевки, раз строят оборонительные линии западнее города.

Также издание публикует карту вероятных укреплений в Славянско-Краматорской агломерации.

Самая мощная из новых оборонительных линий может быть вокруг Чернигова, пишет издание. При этом, как уточняется, "нет никаких ожиданий, что этот район станет новым фронтом".

По данным газеты, украинская оборона действительно напоминает "линию Суровикина", на которой россияне остановили украинское контрнаступление этим летом. Сначала расположены минные поля, далее - сети траншей и укрепленных командных центров. На некоторых участках, где фронт статичен, ВСУ разместили укрепления примерно в километре друг от друга.

Однако, отмечает издание, новые укрепления, хотя и позволят Украине сохранить больше жизней, "уменьшат амбиции Киева вернуть себе оккупированную территорию" (о чем, как мы писали выше, говорил и Ермак).

"Целью Украины на 2024 год, судя по всему, является пополнение своих пострадавших в боях сил и восстановление наступательной боевой мощи в преддверии следующего года", - говорится в статье, но уточняется, что Киев может использовать стратегию "активной обороны", при которой возможны локальные наступления.

Впрочем, понятно, что в такой конфигурации сама война затянется надолго. Западные разведки считают, что боевые действия будут длиться еще не менее двух лет, а возможно, и все пять, пишет CNN со ссылкой на источники.

Предполагается, что два года война продлится вне зависимости от наличия и размера американской помощи. Как считают источники CNN, маловероятно, что в 2024 году одна из сторон добьется заметного преимущества.

Украина в ближайший год будет восстанавливать вооруженные силы и наращивать военное производство. И только после этого сможет предпринять новую попытку контрнаступления.

На фоне военного тупика, когда ни одна из сторон не может добиться решительного прорыва, актуальными могут стать и другие сценарии.

В уже цитированном интервью глава ГУР Буданов призвал "не торопиться с выводами" о смерти куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, поскольку "нет ни одного доказательства того, что он мертв".

Это не первое такое заявление Буданова. И Financial Times прямо пишет, что оно не имеет под собой никакой фактической основы, добавляя, что, по версии Запада, Пригожина ликвидировал Кремль в отместку за мятеж.

Однако в теории постановка под вопрос смерти Пригожина открывает для украинских и западных спецслужб простор для организации весьма нестандартных спецопераций.

Например, найти двойника Пригожина и раскрутить его как "настоящего Пригожина", которого "пытался убить Путин, но не смог". Лже-Пригожин может призвать к новому "маршу справедливости" на Москву. А если украинские и западные спецслужбы смогут перевербовать часть командиров "Вагнера", чтобы те признали "настоящим Пригожиным" его двойника, то затея может иметь и какие-то практические последствия. Как минимум, сильно подпортить предвыборную кампанию Путина.

В российской истории уже был подобный прецедент: явление в начале XVII века Лжедмитрия, который выдавал себя за царевича Дмитрия Ивановича (по легенде, его якобы убил в Угличе Борис Годунов, после чего занял царский престол). При помощи поляков Лжедмитрий сумел захватить Москву. Это положило начало периоду Смутного времени, в ходе которого российское государство чуть было не прекратило свое существование, а Москва была захвачена поляками, откуда их выбило ополчение Минина и Пожарского в 1612 году.

Естественно, сейчас не XVII век, а Путин не Борис Годунов. Но попытаться раскачать ситуацию внутри РФ на теме якобы живого Пригожина Украина и Запад теоретически могут.

Каких-либо доказательств подготовки операции "Лжедмитрий-2024" пока нет. Но стоит отметить, что в ТикТоке уже несколько недель раскручиваются видеоролики с намеками, что в конце января будут какие-то важные новости, связанные с Пригожиным и "Вагнером".

Мобилизация

Владимир Зеленский сделал несколько заявлений по поводу мобилизации.

В интервью британским журналистам он сказал, что пока не видит необходимости в донаборе 500 тысяч человек в ВСУ.

"Я так говорю не для того, чтобы кому-то понравиться. На сегодняшний день я не увидел пока понятных деталей для того, чтобы сказать, что полмиллиона нужно мобилизовать", - отметил Зеленский.

Также, по его словам, есть и вопрос относительно того, имеются ли деньги в бюджете, чтобы профинансировать такое увеличение армии.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что командование ВСУ просит мобилизовать в армию полмиллиона человек. Но позже главком ВСУ Залужный опроверг, что просил о таком количестве.

При этом президент дал понять, что усиливать набор в армию нужно, а скандальный законопроект о мобилизации - "важный, разумный и справедливый". По его словам, мобилизация - это "вопрос справедливости", поскольку тем, кто служит в армии, нужна замена.

"Если не хватает людей натренированных, профессиональных, то надо людям (военным - Ред.) дать инструмент, чтобы они могли мобилизовать часть общества и подготовить ее", - заявил президент.

Отметим, что в первоначальном варианте законопроекта о мобилизации содержалась норма о демобилизации украинских военных после 36 месяцев службы. Но после отправки документа на переработку в Кабмин появилась информация, что эту норму хотят изъять (о том, будет ли дембель до конца войны, мы писали здесь).

То есть президент, несмотря на критику отдельных положений законопроекта, фактически выступает за ужесточение мобилизации и признает, что имеющимся сейчас инструментарием увеличить набор нельзя.

Аналогичные заявления сделали Ермак и Буданов.

"На фронте солдаты жалуются на нехватку людей и средств и говорят, что у них больше нет возможности наступать. Это, безусловно, проблема, и нет смысла ее скрывать. Некоторым солдатам нужен отдых. Правительство и Генштаб работают над новым законом о мобилизации. И над реалистической военной стратегией", - сказал глава ОП в интервью Le Figaro.

Буданов же, беседуя с FT, заявил: "Немыслимо думать, что мы сможем обойтись без мобилизации. Нехватка (личного состава - Ред.) ощутима".

Об это пишут и западные СМИ. Средний возраст украинских солдат на фронте - 43 года, сообщила британская The Sunday Times и задалась вопросом, "смогут ли они сдержать Путина".

Издание рассказывает, что те, кто пошли воевать добровольно в начале войны, уже "морально и физически истощены, и на замену им не хватает более молодых бойцов".

"Большинство войск, сдерживающих вторжение армии президента Путина, составляют мужчины среднего возраста, чьи ограниченные физические возможности осложняют военное планирование Киева", - говорится в статье.

"В таком возрасте тяжело выполнять задачи. Для некоторых даже переносить боеприпасы и бронежилеты на передовые позиции сложно", - говорят украинские командиры. По их словам, "люди заканчиваются, а качество подкреплений с каждым разом становится все ниже и ниже".

Ранее мы уже рассказывали, что последние продвижения россиян под Авдеевкой, Северском и Купянском связаны в том числе и с нехваткой личного состава у ВСУ.

Однако пока большой вопрос, позволит ли законопроект о мобилизации решить эту проблему. По факту он лишь усиливает аппарат принуждения: ужесточает военный учет, вводя в поле зрения государства больше военнообязанных и облегчая их перевод в разряд официальных уклонистов.

Но очевидно, что на рост мотивации идти воевать это повлияет нулевым образом. Скорее наоборот - для многих станет стимулом свести к абсолютному минимуму свои взаимоотношения с государством.

Слабая мотивация у тех, кто за два года войны так и не вступил в ряды ВСУ, - очевидный факт и главная причина проблем с набором в армию. И что власти планируют с этим делать, пока неизвестно, поскольку никакой внятной дискуссии на этот счет в верхах не ведется.

Как завершить войну?

Представители Украины на выходных озвучили новые условия по переговорам с Россией для окончания войны.

Замминистра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что мирный договор должен подразумевать среди прочего отказ Москвы от ядерного оружия.

"Соглашения будут подписаны, с одной стороны, коалицией государств, поддерживающих Украину, с другой - Россией. Этот документ должен включать отказ России от ядерного оружия, поскольку оно представляет угрозу миру", - сказал Гаврилюк в интервью немецкому изданию Tagesspiegel.

Также вчера этот тезис озвучил советник главы ОП Михаил Подоляк. Он заявил, что переговоры с Москвой возможны, если она "добровольно откажется от ядерного оружия". Он назвал еще два условия: "тактические поражения" РФ на фронте и разворачивание в самой России протестов против Кремля.

Кроме этого, замминистра Гаврилюк считает, что окончание конфликта возможно только после вывода российских войск и возврата Украины к границам 1991 года, что записано в формуле Зеленского.

Но эта формула не предполагает прямого отказа РФ от ядерного оружия. Там говорится только, что "Россия должна воздерживаться от всех форм ядерных угроз, четко взять на себя обязательство не применять ядерное оружие". Также там нет указаний на протесты в России и тому подобные вещи.

В Москве отвергают формулу Зеленского и отказываются ее обсуждать. Ее официально не поддержали также ни одна из стран "глобального Юга" либо ООН. При этом формулу Зеленского приняли НАТО и страны "Большой семерки", которые не высказывали требований к России отказаться от ядерного статуса.

Но на Западе далеко не все исповедуют приверженность этой формуле. Например, набирающий популярность Трамп заявил, что в случае победы на выборах президента США он остановит войну в Украине еще до своей инаугурации (то есть, видимо, не дожидаясь вывода российских войск).

"Мы урегулируем эту ужасную войну между Россией и Украиной еще до того, как я вступлю в должность", - сказал он во время митинга в Нью-Гэмпшире.

"Я добьюсь урегулирования ужасной войны между Россией и Украиной. Мы все уладим, я знаю Путина, я очень хорошо знаю Зеленского, я знаю их обоих... Это кровавая бойня там, но теперь мы восстановим мир", - добавил он.

Напомним, выборы президента США состоятся в ноябре 2024 года, а инаугурация победителя пройдет в январе 2025 года. Недавно бывший президент уже обещал "очень быстро" остановить войну в Украине. Эту идею раскритиковал ранее Зеленский.

В свою очередь, действующий президент Байден заявляет, что без американской помощи "Россия сможет поддерживать свое наступление и сломить Украину".

"Если мы уйдем в сторону и Россия сможет поддерживать свое наступление и сломить Украину, как вы думаете, что случится с балканскими странами? Что будет происходить от Польши до Венгрии с ее Орбаном?" - спросил Байден.

Эти слова он произнес на фоне борьбы с республиканцами, которые блокируют выделение новой помощи Киеву. Они по-прежнему требуют от Байдена стратегии по Украине, заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон, который на этой неделе встречался с президентом США.

"Мы каждый день адресовали Белому дому вопросы критической важности, ответы на которые нужны американскому народу. Нам нужно знать, какова стратегия, где финальная точка, как Украине выйти из этого конфликта", - сказал Джонсон.

Также, по его словам, Белый дом не передает Украине необходимые для победы над Россией вооружения, но при этом просит новые миллиарды для поддержки ВСУ.

"Перед Рождеством я встречался здесь, в Вашингтоне, с президентом Зеленским, и он сказал, что они не получили то оружие, которое просили. Иными словами, Белый дом не оказывает даже минимально необходимой поддержки, а при этом просит все новые и новые миллиарды. Ну пусть сначала сделает то, что не сделал", - сказал спикер.

Напомним, что республиканцы Палаты представителей требуют от Байдена пойти на крупный компромисс по укреплению границы и снижению миграции. Белый дом согласен лишь на часть этих условий.

Также голоса о переговорах с РФ звучат в Европе. Швейцария считает, что нужно провести мирный саммит по Украине с участием России.

"Он (саммит - Ред.), безусловно, должен состояться в 2024 году. Россия, вероятно, не будет присутствовать, при этом мы стремимся к диалогу со всеми остальными", - сказала президент конфедерации Виола Амхерд в интервью газете Schweiz am Wochenende.

По ее мнению, без участия России саммит вряд ли станет настоящей мирной конференцией. Президент намекнула, что Швейцария поддерживает контакт и с Москвой. "За последние несколько дней мне несколько раз уже говорили, как это важно и как все рады, что хотя бы кто-то способен говорить со всеми. Каналы связи у нас существуют, и они открыты", - сказала Виола Амхерд.

Однако на данный момент пока неизвестно, на каком уровне состоится ли саммит, на уровне министров или же глав государств. "Конечно, есть некий риск, что нам не удастся организовать саммит", - добавила президент. Если же он состоится, то "вряд ли нам следует ожидать в конце саммита какого-то готового мирного плана". "Но если мы хотя бы сможем запустить мирный процесс, то мы уже добьемся очень многого", - сказала Амхерд.

Но обсуждается и другой сценарий: обострение конфликта до такого уровня, когда некоторые страны - члены НАТО отправят в Украину свои войска. Об этом заявил бывший директор по делам Европы и Евразии в Совете нацбезопасности США Мэтью Брайза.

"Думаю, что до фактического пребывания натовских военных на территории Украины не дойдет. Однако есть некоторые члены НАТО, которые не под эгидой НАТО могут прислать в Украину свои собственные военные силы и средства", - сообщил Брайза.

Также он сказал, что "чем больше Россия эскалирует, тем больше вероятность того, что некоторые страны-члены НАТО будут вмешиваться в ситуацию".

Отметим, что официальные лица стран НАТО заявляют, что ни у кого из членов Альянса нет намерений посылать войска в Украину. Также они говорят, что одной из главных их задач является не допустить втягивания стран НАТО в прямую войну с Россией.

В РФ неоднократно давали понять, что вступление какой-либо третьей страны в войну на стороне Украины будет воспринято Москвой как объявление этой страной войны России.

Тем временем Зеленский в интервью британскому телеканалу Channel 4 заявил, что Путин не хочет мира с Украиной. По словам Зеленского, главная цель Владимира Путина - военным путем захватить всю Украину.

Отметим, что это заявление прозвучало на фоне публикаций в западных СМИ о том, что Путин посылает сигналы о готовности закончить войну по нынешней линии фронта уже в ближайшее время. Подобные публикации вызвали негативную реакцию украинских властей. В Киеве призывают сигналам Кремля не верить.

Впрочем, у Зеленского есть простой и эффективный способ доказать всему миру, что Путин окончания войны на самом деле не хочет: предложить России в самое ближайшее время заключить бессрочное перемирие по нынешней линии фронта без каких-либо предварительных условий. Если Кремль отвергнет это предложение, вопрос о том, хочет ли Путин мира или нет, будет для всех закрыт.

О том, какая в реальности позиция РФ по возможным переговорам об окончании войны мы подробно анализировали здесь.