Вчера нардеп Алексей Гончаренко заявил, что из текста законопроекта о мобилизации хотят убрать норму о демобилизации украинских военных после 36 месяцев службы, которая изначально преподносилась властями как одна из главных новаций и как ответ на протесты и требования родственников бойцов ВСУ обозначить срок, когда они смогут вернуться домой.

Официальных подтверждений этой информации нет. Но то, что такую норму могут убрать вполне вероятно.

Еще в декабре о ней довольно скептически высказался Залужный, заявив, что реализация нормы зависит от положения на фронте и от ситуации с личным составом в армии. А его сейчас, как признают сами военные, сильно не хватает. Поэтому и вероятность получения давно воюющими права уволиться со службы до окончания войны крайне незначительна. По тем же причинам под вопросом и другая норма законопроекта - об обязательной ротации бойцов после полугода пребывания на "передке". Ее также в свое время раскритиковал главком ВСУ Валерий Залужный.

Между тем, проблема с бойцами, которые воюют еще с начала вторжения, действительно существует. Люди не железные и их ресурс не беспределен. Но, судя по всему, решения этой проблемы у украинских властей пока нет с учетом проблем с мобилизацией. Даже норма о демобилизации через 36 месяцев (если ее оставят) это, по сути, не решение проблемы, а ее перекладывание на довольно отдаленное (по нынешним меркам) будущее - на 2025 год.

В качестве компенсации выдвигается идея значительно увеличить зарплаты военным. Однако она упирается в возможности бюджета, выполнение которого и сейчас под вопросом из-за неопределенности с западной помощью.

К слову, проблема с демобилизацией есть и в России. Там тоже время от времени поднимается этот вопрос и идут протесты родственников мобилизованных. Однако и у РФ пока нет определенного решения. В некоторых военных пабликах продвигается тезис, что отправить на дембель уже давно воюющих солдат можно было бы после объявления новой, еще более обширной, волны мобилизации. Но пока не факт, что на мобилизацию решится Кремль, так как социальные издержки от нее будут выше, чем от отсутствия демобилизации уже воюющих. Также не факт, что если мобилизация и будет объявлена, то на дембель отправят давно воюющих.

Вообще во времена, когда Европа постоянно воевала, солдатам приходилось служить долго. При Наполеоне, например, срок службы во французской армии (сформированной на основе всеобщей воинской обязанности) составлял 5 лет (для "срочников"). А в состоящей из рекрутов армии Российской империи - 25 лет.

И сейчас оба воюющих государства наверняка постараются максимально долго удерживать на службе уже опытных, обстрелянных солдат. А потому и дембель до окончания войны под большим вопросом.