Работу в столице бросили многие таксисты-иностранцы. Фото: 24 канал

В Киеве значительно уменьшилось количество таксистов. Поэтому вызов такси в столице не в час пик или при воздушных тревогах занимает значительно больше времени, чем даже год назад.

Как сообщили "Стране" сами таксисты, многие боятся выезжать в город из-за мобилизационных мероприятий, которые активизировались в последнее время в столице.

"Тоже сидим во всех этих пабликах. Вижу, что там и там блокпосты, тогда я не выезжаю или не беру заказ в тот район. Но вообще если есть информация, что ТЦК активизировались, не еду даже за большие деньги. Лучше я подожду, а потом заработаю", — сказал один из столичных таксистов.

Кроме этого, уменьшение количества такси на столичных дорогах связанно и с тем, что уехали иностранные граждане, которые работали в такси.

"Да, многие уехали или к себе на родину, или в другую страну. Я работаю в двух службах такси параллельно, в одной из них раньше одни "махмуды" работали, а сейчас их фактически нет. Сейчас даже наших мало работают, не то что иностранцев", - рассказал "Стране" ещё один таксист.

Глава Украинской таксомоторной ассоциации Андрей Антонюк в комментарии "Стране" подтвердил, что количество водителей в сфере такси сейчас уменьшилось.

"Многие из водителей пошли служить, для кого-то это лишь временная подработка, также ухудшается рынок машин и тому подобное. Везде работать в таких условиях трудно, в нашей сфере тоже", - сказал Антонюк.

По его словам, к сегодняшнему дню жалоб со стороны таксистов в ассоциацию относительно частых проверок ТЦК не поступало, однако "получить повестку сегодня может кто угодно, таксисты не исключение".

"Проанализировать рынок на этот счет довольно трудно, ведь он на 99% нелегальный. Такие водители сами по себе где-то ездят, могут работать или в любой момент уйти. Однако повестку сегодня может получить кто угодно, таксисты не исключение. Проверять водителей - это право ТЦК. Нонсенс лишь в том, что в начале полномасштабной войны в Киеве многие люди просились в армию и их не брали, а сегодня уже многие служат. Но такое время: повестку могут вручить, даже если ты просто идешь по улице", - отметил Антонюк.

При этом, по его словам, на сегодняшний день уже мобилизовали до 10% водителей, которые работали легально и оформлены как ФЛП.

"Рынок такси и легальность - это две разные вещи. Однако тенденции по водителям, оформленным как предприниматели, отслеживать легче, ведь они есть в реестре. В среднем от общего количества таких водителей до 10% сейчас уже мобилизованы", - сказал Антонюк.

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