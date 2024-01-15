Виталий Ким заявил, что у уклонистов нет права жить полноценной жизнью и кайфовать
Уклонисты не имеют права жить полноценной жизнью, такое мнение высказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким в интервью телеканалу "Мы - Украина".
"Их ловят ТЦК и это нормально. Если ты уклонист, то будь добр, у тебя нет права жить полноценной жизнью и кайфовать. Если ты уклонист, сиди дома. Бывают разные обстоятельства, ты боишься или не хочешь принципиально, или любые другие обстоятельства. У тебя должны быть ограничения, потому что ты не выполняешь то, что выполняют другие", - заявил Ким.
Ранее Николай Ким говорил, что воевать должны все 40 миллионов украинцев, а не 500 тысяч.
Мы писали о том, что Виталий Ким грозит отправлять на фронт врачей, которые помогают уклонистам.
А также, что Ким подписал приказ об отлове уклонистов в Николаеве и области.
Война в Украине идет уже 691-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 января 2024 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным украинских военных пабликов, россияне продолжают атаки к северу от Авдеевки и пытаются наступать по железной дороге вдоль Очеретино. Другие активные участки - к югу насосной станции на юге от АКХЗ. Авдеевский коксохим тем временем подвергается мощным бомбовым ударам.
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