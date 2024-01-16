Принятый сегодня Верховной Радой закон о создании электронного реестра военнообязанных подвергся критике.

Негативную оценку документу дал нардеп Роман Костенко на своей странице в Фейсбуке.

Он раскритиковал норму, согласно которой стало возможным размещать хранилища данных Минобороны (в том числе и все сведения о военнообязанных) в странах НАТО.

"Нельзя размещать секретную и полностью секретную информацию на серверах за рубежом! Тем более системы боевого управления во время войны! Это пример "простых решений", которые могут привести к катастрофическим последствиям, которые исправить будет невозможно!" - написал нардеп.

Недавно нардеп Костенко отметился громким заявлением о том, что Владимир Зеленский "политически уже умер".

"Он должен понять, что политически уже умер. И сейчас он должен принимать не такие решения, которые ему будут давать возможность переизбраться на следующих выборах или которые будут поддерживать его рейтинги, а те, которые имеют возможность сохранить это государство", - сказал Костенко.

Мы также сообщали, что, по мнению этого нардепа, рейды военкомов по спортивным клубам говорят о проблемах с мобилизацией.