Эстонский депутат Европарламента Яак Мадисон призвал "помочь Украине с мужчинами", уехавшими от мобилизации в Европу.

Об этом он заявил с трибуны Европарламента.

"Зеленский заявил очень ясно, что им нужны люди, потому что тысячи погибли. Но в Европе есть около 800 тысяч человек, нарушивших закон Украины и бежавших из страны как трусы. И мы должны помочь Украине с этими мужчинами, а также с оружием, чтобы они не погибли в Украине, а боролись и победили в этой войне", - заявил он с трибуны Европарламента.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Таллин не будет высылать украинских мужчин призывного возраста.

Напомним, консульство Украины в Лондоне призвало украинцев за границей встать на военный учет.

А президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к украинцам призывного возраста, которые незаконно уехали за границу, "есть вопросы".

Война в Украине идет уже 692-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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