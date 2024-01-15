Уклонисты стали использовать зимние маскировочные костюмы при попытке нелегально пересечь границу.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Двух мужчин в таких одеяниях задержали возле села Топалы в Одесской области, что на границе с Молдовой.

"Двое мужчин при попытке незаконного пересечения государственной границы задержали пограничники Подольского отряда, недалеко от села Топалы Подольского района. Как выяснилось, жители Запорожской области готовились к заграничному путешествию тщательно: приобрели через интернет-сеть камуфлированные маскировочные халаты", - сказано в публикации.

Направление пересечения границы беглецам подсказал знакомый.

На украинских маркет-плейсах есть много объявлений о продаже таких костюмов. Стоят они до тысячи гривен.

На днях мы рассказывали, что пограничники задержали уклониста во время неудачной попытки переплыть реку Тиса для побега за границу. Пограничники вытащили мужчину в полубессознательном состоянии, когда он лежал на краю берега и почти не подавал признаков жизни.

Также мы сообщали, что в Карпатах нашли обмороженного мужчину, который хотел бежать в Румынию.