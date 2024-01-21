Глава Главного управления разведки Украины Минобороны Кирилл Буданов отказался делать прогнозы на 2024 год. При этом он сказал: "Я надеюсь, что наш успех будет больше, чем их".

Об этом он сообщил в интервью Financial Times.

Основные тезисы из интервью:

1. Это будет "трудный год" для Украины. "Говорить, что все хорошо - неправда", - сказал глава ГУР.

Отметил, что не стоит говорить, что контрнаступление ВСУ не привело к достижению поставленных целей, но и говорить, "что произошла катастрофа, тоже неверно".

2. По словам Буданова, "немыслимо думать, что мы сможем обойтись без мобилизации". "Нехватка (личного состава - Ред.) ощутима", - добавил он.

3. Буданов прокомментировал состояние жены и заявил, что она "проходит лечение, сейчас чувствует себя лучше" после отравления, о котором заявляли в ГУР.

4. Также Буданов сделал несколько заявлений о Пригожине и Путине.

Глава разведки призвал "не торопиться с выводами" о смерти Пригожина, поскольку "нет ни одного доказательства того, что он мертв".

"Буданов утверждает, что регулярно видит по телевидению "клонов" Путина. Отвечая на вопрос о доказательствах, Буданов сказал, что его аналитики изучают "физиономию" Путина, мочки ушей, расстояние между бровями и так далее", - пишет FT.

5. Россия больше расходует оружия и боеприпасов, чем делает, поэтому ищет его в других странах. КНДР - крупнейший поставщиком оружия в РФ. Без её помощи для России ситуация была бы катастрофической.

Также издание пишет, что недавние взрывы и атаки дронов на территории России организовало ГУР Украины. Данная информация прозвучала в рамках интервью с главой разведки Кириллом Будановым, но не от его имени.

FT считает, что ведомство "доставило ударные дроны до Санкт-Петербурга, нанесло удар по нефтяному терминалу, а также нанесло удары по пороховому заводу и нефтебазе в Брянской области".