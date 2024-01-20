Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Россия обладает преимуществом в воздухе. Кроме того, у ВСУ недостает снарядов, ракет большой дальности и противоминных машин.

Об этом он рассказал в интервью Le Figaro.

"На фронте солдаты жалуются на нехватку людей и средств и говорят, что у них больше нет возможности наступать. Это, безусловно, проблема, и нет смысла ее скрывать. Некоторым солдатам нужен отдых. Правительство и Генштаб работают над новым законом о мобилизации. И над реалистической военной стратегией", - сказал Ермак.

При этом глава ОП выступил против ухода Украины в оборону на линии фронта.

"Переход к оборонительной позиции часто приводит к заморозке конфликта. Мы это видели с 2014 года. Мы никогда не согласимся на замороженный конфликт с Путиным", - заявил Ермак, вновь призвав западных партнеров дать больше оружия.

"Дайте нам больше оружия и мы сделаем работу", - гласит заголовок к интервью.

Ранее МИД Украины Кулеба заявил, что Украина предлагает Западу в обмен на оружие и деньги не жертвовать своими солдатами.

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