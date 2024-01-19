Даже при полноценной помощи Запада Украина не сможет вернуть себе всю территорию, которую она потеряла с февраля 2022 года.

Такое мнение высказал на страницах Bloomberg Хэл Брендс, профессор Школы перспективных международных исследований университета Джонса Хопкинса.

Он считает, что "своего рода победа" Украины всё ещё возможна, для чего необходимо "пережить 2024 год, чтобы одержать победу в 2025 году".

Для этого автор видит пять шагов, которые должны предпринять Киев и Запад:

усилить удары по кораблям РФ в Чёрном море;

бить по Крыму и мосту, соединяющему его с материком;

наносить удары по военным и логистическим объектам на территори РФ;

конфисковать и передать Украине активы российского Центрабанка;

подготовить ВСУ к "крупному наступлению" в 2025 году за счёт поставок артиллерии, дальнобойных ракет, средств ПВО, бронетехники и авиации.

И вместе с тем всё это не позволит Киеву вывести Украину в границы 1991 года, считает автор.

"Даже при такой поддержке Украина, вероятно, не сможет вернуть себе всю территорию, которую она потеряла с 2014 года - или даже с февраля 2022 года", - пишет в своей статье Брендс.

По его мнению, помощь Запада позволит освободить лишь некоторые оккупированные территории. Но это, считает автор, будет "демонстрацией того, что время не на стороне России, и укреплением позиций Украины для возможных переговоров".

При этом, как отмечает автор, если помощь США так и не поступит, "Украина проиграет эту войну".

Ранее The Spectator назвал недостижимой цель Украины выйти на границы 1991 года

А сенатор-республиканец от Огайо Джеймс Дэвид Вэнс назвал фантастикой предположения, что Украина может отбросить Россию к границам 1991 года.