Большинство подписчиков народного депутата Марьяны Безуглой не верят в то, что Украина освободит все свои территории до границ 1991 года.

Таковы данные опросов, который Безуглая провела в своем телеграм-канале и Фейсбуке. Результат - 69% и 64% соответственно не верят, что Украина когда-либо вернет свои территории.

Второй по популярности вариант ответа - что вернуть земли получится только после 2030 года (12-15%).

В то, что война закончится выходом на границы 1991 года в наступившем году, верят от 6 до 11% подписчиков народного депутата.

Ранее Безуглая выяснила, сколько украинцев готовы отказаться от гражданства, чтобы избежать мобилизации. Согласно данным её опросу, 74% мужчин готовы отказаться от украинского паспорта, чтобы избежать отправки на войну.

Война в Украине идет уже 677-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 января 2023 года в обновляемом онлайне.

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