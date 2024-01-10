Война в Украине уже склоняется в сторону РФ, а через месяц может кардинально измениться в её пользу.

Такое заявление сделал глава демократического большинства в сенате Чак Шумер, выступая в Вашингтоне.

"Каждый сенатор должен понимать ставки: если Сенат не одобрит увеличение помощи Украине, война - которая уже склоняется в сторону россиян - может через месяц резко измениться в пользу России. Сейчас россияне имеют преимущество из-за нехватки вооружений у ВСУ. Вчера я цитировал украинского офицера, который сказал, что на каждые пять залпов, выпущенных по его войскам, он может дать только один ответный залп", - сказал Шумер.

"Крайне важно, чтобы мы завершили работу по принятию дополнения... Мы должны это сделать: Украина висит на волоске", - добавил он.

Ранее издание The New York Times написало, используя то же выражение, что и Шумер, что Украина "висит на волоске" из-за действий Джо Байдена. Как отметила газета, президент США сам спровоцировал республиканцев на более жёсткие требования в отношении помощи Украине и вызвал раскол в рядах демократов.

Мы также сообщали, что по мнению Дмитрия Кулебы, РФ получит преимущество, если Запад не нарастит производство оружия.