Американские республиканцы и демократы могут заключить сделку касательно границы США уже на этой неделе, что разблокирует выделение дальнейшей помощи Украине.

Об этом заявил главный переговорщик Республиканской партии, сенатор Джеймс Лэнкфорд, передает Politico.

"Это соглашение должно работать. Все рассчитывают на то, что это действительно сработает", - сказал он.

Предполагается, что новое соглашение повысит стандарты подачи заявлений о предоставлении убежища, предоставит администрации новые полномочия по депортации мигрантов и значительные ресурсы для вынесения решений и расширения штата пограничников.

Сегодня Сенат возвращается к работе после длительного перерыва. Всё это время три сенатора, включая Лэнкфорда, непрерывно вели переговоры.

Вместе с этим спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что его не проинформировали о деталях идущих обсуждений и отказался поставить на голосование любое потенциальное соглашение, назвав его "гипотетическим вопросом".

Лэнкфорд сказал, что, в случае соглашения, соответствующее постановление должно сперва пройти голосование в Сенате, а уже потом Палата представителей сможет внести в него правки.

Накануне спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что республиканцы ждут от Байдена не только компромисса по границе, но и ответа на вопрос, какова стратегия по Украине. По его словам, без этого выделить деньги для Киева Конгрессу будет "очень трудно".

Мы также сообщали, что США пообещали и дальше поддерживать Украину, но не обязательно на уровне 2022 и 2023 годов.