Французские журналисты опубликовали репортаж из Работино, на котором летом застопорилось украинское контрнаступление на запорожском фронте.

Он вышел в издании Le Figaro.

"Мы потеряли много людей и освободили Работино фактически голыми руками!", - говорит командир роты Олег Кондрачук.

Издание пишет, что некоторые офицеры на местах "сожалеют об ошибках, допущенных Генеральным штабом".

"Я не думал, что мы будем серьезно атаковать здесь, со всеми этими российскими линиями обороны. Русские ждали нас с большим количеством противотанковых средств. 47-я дивизия пыталась прорвать линию обороны с помощью "Леопардов" и "Брэдли". Но когда мы начали наступление, русские уничтожили нашу саперную машину, и на этом все закончилось. Мы были похожи на быка, пытающегося пробить стену. Ничего не получалось", - сетует командир батальона Тарас Мыхальчук.

От Работино ничего не осталось. РФ ведет здесь ежедневные штурмы, ежедневно теряя от 3 до 8 солдат, но их заменяют новые. В небе постоянно кружат дроны.

"У нас не осталось достаточно людей, чтобы провести крупную атаку. Никто не знает, что произойдет через неделю, через месяц", - говорит командир роты "Сайгон", добавляя, что в ходе последнего контрнаступления он потерял 30% своих бойцов убитыми и ранеными.

Расстояние между позициями РФ и ВСУ здесь - около 100 метров. Из-за близости позиций разминирование невозможно, говорят бойцы.

"Сайгон" описывает ситуацию на фронте как "трудную", хотя и не считает ее "отчаянной".

"У нас нет достаточного количества беспилотников, чтобы противостоять русским, у нас нет достаточного количества боеприпасов и у нас нет достаточного количества людей", - говорит боец Михаил.

"У россиян много беспилотников, особенно FPV. Дисбаланс огромен по сравнению с нами", - сказал военный с позывным "Сегар".

Издание пишет, что украинские войска сейчас укрепляют оборонительные позиции вокруг Орехова, копая траншеи и строя бункеры, чтобы не допустить попытку российского прорыва на север.

Военные жалуются, что до апреля волонтеры каждый день приносили еду и помощь на фронт, а теперь это происходит все реже и реже. А также негодуют, что в городах вдали от фронта продолжается мирная жизнь, а коррупция не позволяет стране перейти к военной экономике.

Телемарафон они сравнивают с "унитазом, переполненным дерьмом, в котором может утонуть вся Украина".

Ранее украинский военный портал Deep State подвел итоги летнего наступления ВСУ. Ресурс проанализировал действия Вооруженных сил по ключевым направлениям.