Белый дом хочет, чтобы Украина сменила стратегию с наступления на оборону. Такое послание от Джо Байдена главе Украины Владимиру Зеленскому на форуме в Давосе передаст советник президента США Джейк Салливан.

Об этом пишет колумнист Bloomberg Андреас Клут.

"Зеленский понимает, почему это имеет смысл, хотя ему не хотелось бы говорить об этом публично", - считает автор.

Ради поддержания морального духа в Украине "Зеленский чувствует, что должен продолжать отрицать военный тупик".

Автор пишет, что "тупиковой" стала и встреча, организованная Украиной в Давосе, чтобы сплотить как можно больше стран вокруг формулы мира Зеленского. "Но Россию не пригласили, и Китай не появился, так что все знают, что это тупик", - считает Клут.

По его мнению, после провала контрнаступления и высоких потерь, "и речи быть не может" о наступлении ВСУ. Но и Россия, считает автор, до президентских выборов США сосредоточится в основном на удержании захваченных территорий "в надежде, что Дональд Трамп вернется в Белый дом".

При этом он указывает на разность потенциалов Украины и РФ.

"Путин превратил российское общество в военную экономику. Кремль потратит 8% ВВП на свою армию в 2024 году, превысив социальные расходы впервые после распада Советского Союза. Российские заводы производят патроны и бомбы, а их партнеры Иран и Северная Корея отправляют еще больше. У Украины меньше ресурсов", - пишет Клут.

Поэтому, по его мнению, "Зеленский прав, отвергая повторяющиеся призывы Запада к прекращению огня".

"Россия воспользуется паузой для перевооружения и пополнения запасов, чтобы позже возобновить полномасштабную атаку на украинское общество. А вот Украина во время того же перемирия может и не получить от Запада больше денег и оружия. Таким образом, прекращение огня сейчас может быть равносильно капитуляции в будущем", - пишет Клут.

"Самое шокирующее здесь то, насколько сильно Запад уже предал Киев", - добавляет автор. Поэтому, полагает он, Зеленский должен поставить Салливану условие для перехода в оборону - усиленные поставки оружия.

Ранее Bloomberg писал, что США хотят получить от Владимира Зеленского в Давосе "более четкий план войны".

Война в Украине идет уже 692-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 января 2024 года в обновляемом онлайне.