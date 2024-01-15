Переговоры по мирному плану для Украины в Давосе завершились без четкого пути вперед.

Об этом пишет Bloomberg.

Агентство сообщает, что встреча советников по национальной безопасности Украины и стран "глобального Юга" не привела к появлению плана дальнейших действий. Саммит на уровне лидеров стран, который ранее анонсировала Украина, пока не назначен.

Тем не менее, президент Украины Владимир Зеленский прибудет сегодня в Давос. Как сообщает Bloomberg, одной из тем, которые планирует продвигать Украина на форуме - конфискация российских суверенных активов Западом.

Напомним, накануне пресс-служба Офиса президента сообщила о том, что Владимир Зеленский 15 января начнет рабочий визит в Швейцарскую конфедерацию. В рамках визита президент встретится с председателями обеих палат парламента, лидерами партий и президентом Швейцарии, примет участие во Всемирном экономическом форуме и проведет ряд двусторонних встреч.

Ранее западные СМИ сообщали, что США хотят получить от Владимира Зеленского в Давосе "более четкий план войны".

Между тем глава Минобороны Украины Рустем Умеров на встрече по обсуждению формулы мира в швейцарском Давосе предложил создать международную рабочую группу по механизму вывода российских войск из Украины.