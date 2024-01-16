Украина будет "воевать лопатами", если поток западной помощи иссякнет.

Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба заявил в интервью ABC News.

"Даже если у нас закончится оружие, мы будем воевать лопатами, потому что на кону для Украины стоит существование этой нации", - сказал министр.

Также он исключил любые переговоры с РФ, пока Украина не займет более сильную позицию на поле боя.

Кулеба отметил, что помощь Украине потенциально поможет избежать прямой конфронтации между НАТО и Россией

"Какой бы ни была цена поддержки Украины сейчас, цена исправления беспорядка в мире, если Украина проиграет, будет намного, намного выше", - заявил глава МИД.

Напомним, Кулеба говорил, что Украина не имеет плана Б на случай сокращения западной помощи.

Также он призывал Запад ускорить поставку дополнительных систем ПВО и боеприпасов в Украину в ответ на массированные обстрелы.

Ранее мы писали, что в Сенате США объявили о необходимости срочной помощи Киеву. Глава демократического большинства в сенате Чак Шумер заявил, что война в Украине уже склоняется в сторону РФ, а через месяц может кардинально измениться в её пользу.