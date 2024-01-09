Венгрия может снять свое вето на выделение помощи ЕС Украине при условии, что финансирование будет пересматриваться каждый год.

Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Таким образом Будапешт будет иметь возможность блокировать финансирование ЕС для Украины ежегодно – или получать уступки от Брюсселя за свой голос.

Каждый год предлагается выделять Украине грантов и кредитов на 12,5 млрд евро. В итоге получится 50 млрд евро за 4 года, которые ЕС хочет проголосовать одним пакетом уже сейчас.

Свое предложение Венгрия уже сформулировала во время встречи 27 экспертов ЕС по бюджету в пятницу и в письменном документе руководству Совета ЕС.

Ранее Financial Times писал, что Европа готовит план по выделению Украине 20 миллиардов евро - если не удастся утвердить пакет в 50 миллиардов. Схема предполагает предоставление странами кредитных гарантий бюджету ЕС, что позволит Еврокомиссии занять до 20 миллиардов на внешних рынках и направить Украине.

Также сообщалось, что в руководстве Евросоюза рассматривают возможность лишения Венгрии права голоса в ЕС, чтобы преодолеть вето Будапешта на выделение помощи Украине.