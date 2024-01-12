Представители Демократической партии отвергли условие спикера Палаты представителей США Майка Джонсона по выделению помощи Украине.

Об этом сообщает издание The Hill.

Джонсон заявлял, что республиканцы будут выступать против любой новой помощи Киеву, если соглашение с демократами не будет включать жесткие иммиграционные ограничения и продолжение строительства стены на границе с Мексикой. Демократы же согласны только на новое финансирование пограничных служб. Они заявили о готовности блокировать принятие любых подобных республиканских инициатив, пусть и с заложенной в них помощью Украине. Но республиканцы настаивают на своем.

"Я не хочу финансировать свое правительство, если администрация не обеспечит безопасность границы, не говоря уже о том, чтобы финансировать правительство Украины в обмен на защиту Америки", - заявил республиканец Уоррен Дэвидсон.

"Республиканцы бросают украинцев на произвол судьбы. Грустно. Я думаю, что это ужасная ситуация, но я думаю, что они именно это и делают", - заявил демократ Хуан Варгас.

Напомним, на этой неделе появилась информация, что сделка в Сенате по Украине и границе близка к заключению. Об этом прессе сообщил главный переговорщик Республиканской партии, сенатор Джеймс Лэнкфорд.

Вскоре после этого глава демократического большинства в сенате Чак Шумер заявил, что война в Украине уже склоняется в сторону РФ, а через месяц может кардинально измениться в её пользу.