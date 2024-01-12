Еврокомиссия предлагает Венгрии компромисс для выделения помощи Украине.

Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

Будапешт хотел ежегодно пересматривать финансирование, имея возможность каждый раз получать бонусы взамен на свой голос.

Брюссель предлагает дать Венгрии возможность остановить или пересмотреть выделение помощи "на полпути" в 2025 году.

"Комиссия также готова проводить ежегодный аудит помощи и ввести положение об "экстренном торможении" - любая страна Евросоюза сможет поднять вопрос о продолжении выплат Украине. Однако это не даст Венгрии дополнительной возможности наложить вето на финансирование", - пишет FT.

На вопрос, будет ли этих уступок достаточно, чтобы премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снял свое вето, высокопоставленный венгерский чиновник ответил: "Пока нельзя сказать наверняка, но я думаю, что, скорее всего, да".

Напомним, Венгрия ветировала выделение Евросоюзом 50 миллиардов евро Украине.

Позже премьер Венгрии Виктор Орбан озвучил свое условие для поддержки пакета помощи Украине в 50 млрд евро. По его словам, Венгрия хочет получить от ЕС все 30 млрд евро для себя.

После этого сообщалось, что в руководстве Евросоюза рассматривают возможность лишения Венгрии права голоса в ЕС, чтобы преодолеть вето Будапешта на выделение помощи Украине.