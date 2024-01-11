Пентагон выпустил доклад, в котором заявляется, что военная помощь Украине плохо отслеживалась и контролировалась.

Об этом сообщает американская газета The New York Times после ознакомления с отчетом.

Как пишет NYT, генеральный инспектор Пентагона обнаружил, что представители минобороны и дипломаты в Вашингтоне и Европе не смогли быстро или полностью отчитаться обо всех из почти 40 тысяч единиц оружия, отправленных в Украину.

В докладе Пентагона говорится, что американские чиновники не отслеживали должным образом переносные ракетные комплексы, дроны-камикадзе и приборы ночного видения на сумму более одного миллиарда долларов.

Это, по мнению авторов отчета, вызывает опасения, что часть из них могла быть украдена или стать предметом контрабанды.

В докладе генерального инспектора Пентагона не содержится свидетельств о том, что какое-либо оружие использовалось не по назначению после того, как оно было доставлено в военный логистический центр США в Польше или отправлено дальше на поля сражений в Украине.

"В задачи нашей оценки не входило определение того, имело ли место перенаправление такой помощи", - говорится в отчете.

Напомним, осенью генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч возглавил группу надзора над поставками американской военной помощи Украине. Перед этим США и Украина договорились совместными усилиями под контролем Пентагона выявлять и предотвращать коррупционные преступления, связанные с поставками американского оружия Киеву.

Ранее в Пентагоне установили, что часть переданного Украине западного оружия была украдена.