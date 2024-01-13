Украина сможет вернуть себе преимущество на фронте лишь к 2025 году - при наличии достаточной западной помощи.

Об этом заявил военный эксперт Майкл Кофман в комментарии американской газете The New York Times.

При этом Кофман считает, что если достаточной помощи от партнёров не будет, Киев "начнёт проигрывать войну", а сама статья вышла под заголовком "Россия вновь обретает преимущество на востоке".

"Украинцы устали, у них не хватает боеприпасов, их численное превосходство, и их перспективы выглядят мрачными", - пишет издание.

"На данный момент мы можем остановить их, но кто знает, сможем ли мы сделать это завтра или послезавтра", - рассказали журналистам солдаты ВСУ.

При этом одна из острейших проблем украинской армии - кадровая: "Ряды, поредевшие из-за растущих потерь, пополняются лишь частично, часто за счёт старых и плохо обученных новобранцев".

Издание со ссылкой на военных рассказывает случай, как мобилизованного на полигоне должны были поддерживать под руки, чтобы он мог выстрелить из автомата. Сообщается, что 50-летний призывник был "искалечен алкоголизмом".

"Трое из десяти приходящих солдат ничем не лучше пьяных, которые заснули и проснулись в форме", - рассказал один из воюющих украинцев.

Вторая проблема Украины - нехватка снарядов.

"Российские подразделения находятся в положении, аналогичном лету 2022 года, где они могут просто изматывать украинские позиции до тех пор, пока у сил Киева не закончатся боеприпасы", - говорится в статье.

"Но в отличие от того лета, в западных столицах больше нет лихорадочной борьбы за вооружение и переоснащение украинских войск", - добавляют авторы.

Как пишет издание, поставленные ВСУ западные кассетные снаряды утратили свою актуальность, поскольку россияне перешли к атакам небольшими группами, а свои окопы они сделали ещё глубже и менее уязвимыми для "кассет".

Поэтому New York Times пишет, что предложение Вашингтона, чтобы Украина перешла к обороне на 2024 год, "будет мало что значить, если у Киева не будет боеприпасов или людей".

Ранее Кирилл Буданов сообщил, что у РФ нет планов на войну с Украиной в 2025 году.

"Планов вести войну в 2025 году у Российской Федерации по состоянию на данный момент нет. Возможно, до конца 2024 года, если ничего не изменится, они будут это корректировать. Но пока таких планов у них нет", – заявил глава ГУР.

Мы также приводили статью в The Wall Street Journal, где утверждается, что Украине не удастся провести новое наступление раньше 2025 года.