Вооружённые Силы Украины достаточно оснащены, но им не хватает людей.

Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на командира разведки 117-й бригады ВСУ.

Издание также приводит рассказ украинских военных.

"Атаки РФ были настолько интенсивны на участках центрального и восточного флангов, что действовать вблизи линии фронта никогда не было так опасно", - говорят бойцы ВСУ.

Также в публикации говорится, что россияне начали использовать различные уловки - в частности, проигрывают имитационные записи стрельбы с дронов. Так они хотят заставить украинцев думать, что на них сейчас наступают - так подталкивают, чтобы бойцы ВСУ покинули окопы и раскрыли свои позиции.

Использование РФ FPV-дронов вынуждает ВСУ бросать технику в прифронтовых зонах и действовать пешком, пишет The New York Times.

Ранее в The New York Times писали, что удержание плацдарма в Крынках - "самоубийственная миссия" для ВСУ. Издание пишет, что солдаты "разочарованы" сообщениями властей Украины о создании опорных пунктов на левом берегу Херсонской области.

Мы также сообщали, что газета The New York Times опубликовала статью об украинских военкомах, назвав их "похитителями людей".