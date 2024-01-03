От телемарафона единых новостей население Украины устало.

Такое заявление сделано в критическом материале газеты The New York Times, посвященном украинскому телепроекту.

"После почти двух лет войны украинцы устали от телемарафона. То, что когда-то считалось важнейшим инструментом сохранения единства страны, теперь все чаще высмеивается как не более чем рупор власти", - пишет американская газета.

В статье приводится мнение зрителей, которые жалуются, что телевидение рисует слишком радужную картину войны, скрывая тревожные события на линии фронта и падающую поддержку Украины со стороны Запада, что в конечном итоге не позволяет подготовить граждан к длительной войне.

"Это государственная пропаганда. Всем надоела эта картинка: "Мы побеждаем, мы всем нравимся и нам дают деньги", — заявила руководитель киевского Института массовой информации Оксана Романюк.

Снижение доверия к телемарафону эксперты расценивают как признак более широкого разочарования населения во власти, "поскольку победа на поле боя становится недостижимой".

На днях мы приводили результаты опроса, которые показывают, что доверие украинцев к телемарафону "Единые новости" продолжает снижаться.

О том, какие претензии возникают у людей к телемарафону в последнее время, мы писали в отдельном материале.