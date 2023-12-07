Украинское общество переживает перелом настроений. Во многом это происходит под влиянием вестей с фронта. Даже официальным лицам приходится признавать, что контрнаступление ВСУ на юге, на которое были высокие ставки, очевидно, не достигло поставленных целей.

То, что ситуация действительно сложная, давно уже доносят через соцсети и сами военные, и волонтеры. Звучат призывы к обществу "снять розовые очки": перестать недооценивать врага и осознать критичность положения, говорить "горькую правду" о ситуации на фронте, не боятся озвучивать проблемы, чтоб находить их решения.

О том, что такая тенденция будет иметь место, "Страна" предполагала еще в августе, когда появились первые признаки подобных настроений.

Сейчас же они становятся все более заметными в информпространстве.

Правда, при этом, нужно отметить, что причина их не только в ситуации на фронте и в неоправдавшихся завышенных ожиданиях общества (хотя это, безусловно, базовый момент). Но и в политической составляющей, который придает им дополнительный импульс. В частности - в плане интенсивности продвижения в медиа.

Во-первых, во многих подобных заявлениях о необходимости поменять информационную политику прямо звучит разгромная критика нынешней системы коммуникаций в Украине (условный "телемарафон"), которая характеризуется тотальным контролем со стороны Банковой за главными информпотоками в стране.

Во-вторых, если публично и в открытую начать говорить о неудачах, проблемах и невыполненных планах, то у общества сразу возникнет вопрос - а кто во всем этом виноват и какую ответственность понесут виновные? И здесь также все чаще идет прямое указание на президента и его команду.

То есть, в целом, эта кампания вписывается в пробудившуюся в последнее время активность многочисленных противников Зеленского внутри страны, которые пытаются как минимум ограничить влияние президента (через разрушение системы контроля Банковой над политическими, информационными и прочими процессами), как максимум - сменить власть в стране.

При этом важный вопрос - а какова будет реакция людей, если им прямо говорить о ситуации на фронте без прикрас, о неоправданных ожиданиях быстрой победы, о необходимости полной мобилизации общества, о том, что война будет долгой, а жертвы большими? Будет ли преобладающей реакцией тезис "встанем все как один на защиту Родины" или же реакция окажется обратной: "так а зачем тогда воевать за выход на границы 1991 года, если нет понимания, что мы этой цели достигнем в обозримом будущем? Почему тогда просто не заключить перемирие по линии фронта и закончить войну прямо сейчас, если будет такая возможность?" (об этом вопросе мы уже писали здесь).

Подробнее о ситуации читайте в статье "Страны".

Марафон не тянет

Украина приходит к осознанию сложности ситуации. Основную роль в этом, как считают эксперты, играют новости с театра военных действий. Прежде всего те, что поступают из неофициальных источников информации, которыми являются соцсети, куда пишут и сами солдаты, находящиеся на линии фронта, и люди, соприкасающиеся с нуждами армии - те же волонтеры.

Тональность их сообщений в последнее время становится все суровее. Красной нитью проходит мнение, что Украина должна перестать, образно говоря, витать в облаках и готовиться к тяжелым временам.

Мол, попытки нанести поражение на юге не увенчались успехом, враг копит силы и сам пытается наступать. Стране нужна мобилизация - не только людей в армию, а вообще ресурсов на то, чтобы выстоять в этот период.

"Соцопросы показывают, что подавляющее большинство украинцев получают новости из социальных сетей, где главным источником являются Telegram-каналы, достаточно свободно распространяющие критические мнения о стране. Телевидение с его нацтелемарафоном теряет аудиторию. Важно, что т.н. пассионарная часть общества находится однозначно в области влияния критически рассуждающих источников информации. Но и в целом общество уже осознало всю сложность ситуации. Я бы даже сказал, что этот перелом, переход от надежд на скорую победу случился еще в августе, а сейчас мы видим последствия осознания его обществом: потеряна картина будущего", - говорит политолог Руслан Бортник изданию.

Подобные настроения действительно подтверждаются результатами социологических исследований. Так, опрос соцгруппы "Рейтинг", обнародованный 1 декабря, показал, что каждый второй в Украине сегодня не строит никаких планов.

За последний год количество граждан Украины, планировавших свою жизнь на несколько лет вперед, снизилось с 19% до 12%. Еще около 15% имеют планы на полгода-год, 22% - не более чем на несколько месяцев. Планирование на достаточно долгий период времени характерно для жителей Киева, людей молодых и средних лет, а также зажиточных граждан.

Примечательно, что по данным того же опроса, только 38% жителей Украины в возрасте 18-35 лет верят в улучшение ситуации на фронте в течение этой зимы, тогда как среди людей старше 51 года таких 52%. Вообще в перемены к лучшему в войне верят 46% респондентов. При этом в экономике ждут ухудшения 34% участников опроса, не ждут никаких изменений 43%.

В целом 64% респондентов "Рейтинга" считают украинскую нацию сплоченной сегодня (34% так не считают). При этом, по состоянию на прошлый год таковой ее видели 87% (у 11% противоположное мнение). А в следующем году ожидают сплоченности только 59% участников опроса.

"Настроения очевидно меняются: мы едем, так сказать, с горки. Общество разочаровывается и своих надеждах, и, кстати, во власти. Это будет основным трендом ближайших месяцев, если не случится некоего из ряда вон выходящего события, некоей абсолютно стрессовой вещи, которая переломит разочарование, компенсирует обществу потерю картины будущего", - комментирует политолог Бортник.

Напомним, "Страна" еще в августе писала о наметившихся переменах в общественных настроениях как реакции на ситуацию на фронте. Власть тогда отреагировала призывами готовиться к затяжной войне, которые в принципе были с одобрением приняты активной частью общества.

Правда, на информполитике властей это особо не сказалось: она также осталось "наступательной", несмотря на ход войны. Более того, попытки донести обществу другую позицию, предпринятую, например, главкомом ВСУ Валерием Залужным через журнал The Economist, вызвали гнев на Банковой. Подробнее об этом ниже.

Изменится ли информповестка?

Еще один момент в начавшемся изменении настроений в обществе - это как реагировать на это власти. На протяжении полномасштабной войны во главу информационной политики в стране ставилось утверждение, что российская армия в Украине находится в шаге от разгрома, освобождение оккупированных территорий, включая Крым - дело нескольких месяцев. Этот оптимизм подкреплялся заявлениями западных политиков и СМИ.

Все это оказалось оторванным от реальных событий. Подготовленное при помощи союзников наступление на юге не достигло своих целей. На востоке российская армия контратакует, хотя и не добивается больших успехов. Можно говорить об определенной стабилизации линии фронта. При этом выводы по поводу статус-кво у политического и военного руководства расходятся.

Если генерал Залужный говорит о тупиковой ситуации в кампании (у противоборствующих сторон нет достаточно сил для победы над противником), то президент Владимир Зеленский и его Офис настаивает на отсутствии тупика.

Однако вести им эту линию дальше уже не получается, в том числе из-за огромного количества критических сообщений с фронта, демонстрирующих другую картину, чем в бравурных новостях подконтрольного власти национального телемарафона. О разрыве с действительностью информационной политики в стране уже пишут не только Telegram-каналы, но СМИ со ссылкой на тех же военных и волонтеров.

Например, на днях принадлежащее связанному с западными структурами бизнесмену Томашу Фиале издание "Украинская правда" опубликовала статью под заголовком "Дружественный огонь. Как байрактарщина, "крепость Бахмут", "чмони" и "Крым к лету" бьют по своим".

В ней проводились мнения военных о том, что культ "тотальной перемоги" и недооценки противника сильно вредят Украине. И что нужно говорит правду, какой бы тяжелой она не была.

"Реальность такова, что мы сталкиваемся с врагом, который очень быстро учится, в частности, на своих ошибках. А тезисы о "чмоне" только расслабляют "булки" и это точно не приведет к победе. Именно потому, что обществу врали, сегодня мы видим усталость, отчаяние и непонимание происходящего. "Единый марафон" – это оторванный от реальности мир, которым кормят украинского зрителя", - говорит в этой статье украинский военный Сергей Гнездилов.

Не реагировать на эти сигналы Банковая уже, по всей видимости, не сможет.

Однако есть несколько моментов, осложняющих ее положение и выработку дальнейшей стратегии.

Прежде всего - политтехнологический. Критика сложившейся ситуации, освещение существующих проблем - это же выпад против самой Банковой, которая поставила с начала полномасштабного вторжения поставила под свой контроль ключевые информпотоки, начиная с телевидения, где царит телемарафон "Единые новости".

"И если отвечать на критику и что-то менять, значит, нужно показательно наказать тех, кто отвечал за пропаганду в эти почти два года войны, и честно сказать, что будет другая тактика. Но у нашей власти такие ходы не в чести", - комментирует политолог Кость Бондаренко "Стране".

Вполне вероятно, что ослабление информационного контроля ослабит позиции власти и конкретно президента, которых, почувствовав слабину, могут начать критиковать еще сильнее.

Тем более что нужно будет ответить на вопрос, кто же виноват в том, что Украина очутилась в нынешнем положении на фронте.

"Образно говоря, контрнаступление Украины на юге прибило на стене табличку "Если и дальше так действовать, ничего хорошего не будет: война затянется" Но кого винить в том, что мы оказались в этой ситуации - вот в чем вопрос!", - комментирует эксперт Бортник.

По идее вина ложится либо на политическое руководство (то есть Зеленского), либо на военных (то есть Залужного). Но часть критиков намекают на Банковую так как контроль - в ее руках.

"Но политики всегда делают в таких ситуациях крайними военных. А у тех нет своих СМИ, и они не могут донести свою позицию народу", - полагает политолог Бондаренко.

И теперь возвращаемся к разговору о степени готовности общества принять ситуации с фронта без прикрас. Приведет ли горькая правда к тому, что общество действительно мобилизуется или, наоборот, усилятся призывы к заключению скорейшего перемирия.

По мнению политолога Руслана Бортника, неоправдавшиеся ожидания быстрой победы могут подвигнуть как минимум часть общества к переосмыслению того, что понимается под победой.

"Мы привыкли жить на эмоциях, надеяться на журавле в небе. А надо смотреть, что у нас в руках. И это птица побольше синицы", - говорит эксперт.

Политолог Андрей Золотарев полагает, что правда о ситуации в стране и на фронте может стать для общества "ведром ледяной воды".

"Но такое ощущение что есть понимание у власти, что другого выхода нет. Политика тотальной "перемоги" и "байрактаровщины" пришла к логическому завершению. Полтора года действовали без оглядки на динамику ситуации. Возник слишком большой разрыв между реальностью и телемарафоном. Пока пытаются сделать плавно ввести народ в реальность. Это неизбежно коснется и президента, и его партии, которые еще сильнее потеряют в доверии", - говорит политолог.

Эксперт Бондаренко полагает, что "большая часть общества готова принять правду", хотя процент тех, кто пребывает в "сладком неведении" остается высоким.

Поэтому не исключена гневная реакция этих людей - вплоть до "социального недовольства" Но серьезной корректировки информполитики политолог не ждет.

"По инерции будут рассказывать примерно то же самое, хотя, наверное, сами во многое из этого уже не верят", - считает политолог.

С другой стороны, нынешний тренд возрастающего неприятия "байрактарщины" и "розовых очков" власти могут повернуть и в свою пользу, если у них поменяется концепция и появится задача объяснить обществу, что нужно переосмыслить цели войны и вместо "журавля в небе" (выход на границы 1991 года) выбрать "синицу в руках" (перемирие по линии фронта) и заявить, что это само по себе грандиозная победа - "сохранили государственность, 80% территории и выход к морю в битве с сильнейшим врагом".