Американский журналист Сеймур Херш утверждает со ссылкой на анонимных чиновников США, что Россия и Украина якобы ведут тайные мирные переговоры по линии высокопоставленных военных Валерия Герасимова и Валерия Залужного, несмотря на возражения Владимира Зеленского.

Об этом говорится в статье Херша на платформе Substack.

Журналист написал, что на переговорах якобы обсуждается возможная фиксация границ по нынешней линии фронта с сохранением за РФ Крыма и захваченных территорий "ДНР", "ЛНР", Херсонской и Запорожской областей. В обмен рассматривается вступление Украины в НАТО, но с обязательством, что Альянс не станет размещать на ее территории войска и наступательные вооружения.

"Американский чиновник сообщил, что Зеленскому дали понять, что не ему, а военным решать эту проблему, и переговоры продолжатся с вами или без вас", - написал Херш.

Отметим, что Украина, страны Запада и Россия опровергают, что идут или готовятся какие-либо переговоры о прекращении войны.

Херш - известный американский журналист. Прошлой зимой он опубликовал свое расследование о подрыве "Северных потоков", согласно которому диверсию организовали власти США. В Вашингтоне такую версию официально опровергли. На Западе после этого Херша обвиняли в конспирологии и в работе на Россию.