В продолжение темы готовности или неготовности Украины и РФ к переговорам друг с другом.

Главной проблемой любых переговоров о прекращение войны и мире/перемирии на каких-то компромиссных условиях является то, что ситуация, при которой одна из воюющих сторон будет готова идти на перемирие и компромиссы, одновременно является аргументом для второй стороны на перемирие не соглашаться, а воевать дальше.

Если б Украина год назад, сразу после освобождения Херсона, предложила перемирие России, то, с вероятностью близкой к 100%, Москва бы на это согласилась, учитывая тяжелое положение, в котором российская армия на тот момент оказалась.

Но, как мы помним, в Украине в то время были ожидания скорой победы и разгрома РФ, а потому никто и не думал предлагать прекращение огня.

При какой ситуации Киев может вдруг поменять свою нынешнюю позицию о войне до границ 1991 года и согласиться на перемирие? Это возможно, например, в случае резкого ухудшения для украинской армии ситуации на поле боя или полного прекращения западной помощи. Однако, в таком случае, большой вопрос согласится ли на перемирие Россия, так как Путин может увидеть перспективу добиться всех своих целей военным путем.

Поэтому компромиссы возможны лишь в ситуации, когда обе стороны будут практически одинаково истощены длительной войной. Перемирие в Корее в 1953 году, о котором часто пишут как о возможной модели окончания нынешней войны, было заключено после почти двухлетнего тупика на линии фронта с боями без значительного продвижения обеих сторон.

Либо, как вариант, если в рамках компромисса каждая из сторон получит нечто большее, чем просто прекращение огня. Украина, например, членство в ЕС. А Россия - нейтральный статус Украины и отмену санкций.

Но пока это все гипотетические варианты. Официальной позицией Украины остается война до полного освобождения всей территории в границах 1991 года с последующим вступлением в НАТО. Официальная позиция России - переговоры с "учетом реалий на земле" (то есть - фиксация захвата части украинских территорий) и гарантии нейтрального статуса Украины.