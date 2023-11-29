Ещё одно заявление из России о том, что переговоры о мире с Украиной вести не нужно сделал глава Чечни Рамзан Кадыров.

"В ближайшем будущем будет интересно. Заберем все наши территории. Мы еще раз должны объединиться вокруг нашего верховного главнокомандующего и в ближайшем будущем должны закончить с этой «СВО». Мы единственное боимся, что мы сядем за стол переговоров. Вот что у нас на душе – не хотим, чтобы переговоры шли с Украиной и с Западом. Я уверен, что в ближайшем будущем будут прекрасные новости. И в первую очередь мы обязательно должны забрать Одессу и Харьков. После этого только можно говорить о вопросах капитуляции. А так мы должны воевать, воевать и еще раз воевать", заявил Кадыров.

Ранее о том, что Россия не согласится на "Минск-3" заявлял экс-помощник президента РФ Владислав Сурков.

"Сумерки. Канун мрака. Чуда не будет. Многие на Банковой тайком мечтают о Минске-3. Зря. И Минска-3 не будет. Россия давно уже не посредник, терпеливо разбирающий соседскую склоку. Россия теперь нетерпеливый участник большой борьбы, который возьмет свое. Разумейте, языцы", - написал Сурков.

О том, что Киев к переговорам с Россией склоняют западные союзники в последнее время часто пишут различные издания, но со ссылкой на анонимные источники, в то время как официально эта информация опровергается.

О необходимости заключения перемирия в последнее время часто заявляет экс-советник Офиса президента Арестович, непублично о том же говорят и некоторые другие представители украинской элиты (об аргументах украинской "партии мира" мы писали ещё в мае).