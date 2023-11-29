Хакеры присвоили сыну Кадырова звание "Почётного гражданина Донецка"
Сегодня на сайте "администрации" Донецка появилось распоряжение о присвоении сыну Кадырова Адаму звания "Почётного гражданина города Донецка".
Позже "мэр" Донецка Кулемзин сообщил, что сайт был взломан хакерами.
Ранее несовершеннолетный сын президента Чечни получил высший орден Карачаево-Черкесии за заслуги перед республикой и духовную награду.
Мы также сообщали, что 15-летний сын Кадырова Адам назначен начальником отдела обеспечения безопасности главы Чечни.
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