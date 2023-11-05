Сын Рамзана Кадырова, 15-летний Адам, назначен на должность начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни.

Об этом сегодня написал в телеграм-канале министр здравоохранения республики Адам Алханов.

"От души поздравляю дорогого брата <...> Адама Кадырова с назначением на ответственную должность начальника отдела обеспечения безопасности главы Чеченской Республики!" — сказано в посте.

Алханов пожелал Кадырову-младшему грандиозных побед и достижений на вверенном ему направлении.

Также с назначением Адама Кадырова поздравил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. При этом он не уточнил, о какой именно должности идет речь.

Примечательно, что Рамзан Кадыров в своё время сам был заместителем начальника службы безопасности своего отца Ахмата Кадырова, погибшего в результате покушения в 2004 году.

С начала октября Кадыров-младший носит звание Героя Чечни, которое он получил после того, как избил в СИЗО Никиту Журавеля.

Ранее мы подробно писали о скандале с избиением с участием сына главы Чечни. В середине августа в СИЗО Грозного 15-летний Адам избил 19-летнего студента Журавеля, которого обвиняют в сожжении Корана возле Соборной мечети в Волгограде. По данным СМИ, Адам Кадыров посещал СИЗО вместе со своим отцом Рамзаном. Действия сына Кадырова одобрили высокопоставленные соратники главы Чечни: депутат Госдумы РФ Адам Делимханов и спикер парламента Чечни Магомед Даудов.