Глава Чеченской Республике Рамзан Кадыров приказал чеченским правоохранителям стрелять в участников беспорядков, если они не будут подчиняться приказам.

Об этом сообщают росСМИ.

"Если у нас хоть один человек выйдет на несанкционированные беспорядки, задержать и посадить его. Или сделайте три предупредительных выстрела в воздух и после этого, если человек не выполняет требование закона, — четвертый выстрел сделайте в лоб. Больше не выйдут. Это мой приказ", - заявил Кадыров на совещании.

Ранее он заявлял, что подобные действия, как были в Махачкале, будут "жестко пресекаться". Как связаны беспорядки на северном Кавказе с действиями Кадырова мы подробно анализировали в отдельном материале.

Напомним, в Дагестане сотни людей пришли к гостинице с призывом сжечь беженцев из Израиля. Они зашли в гостиницу и начали проверять паспорта у постояльцев в поисках израильтян, которых, там не обнаружили.

В Махачкале во время массовых антиизраильских беспорядков задержали 60 человек. В результате стычек с полицией пострадали девять правоохранителей, двое из них в больнице. Среди гражданских пострадали 11 человек.