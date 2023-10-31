Президент РФ Владимир Путин провел совещание в Кремле по вчерашним событиям в Дагестане, на котором назвал США главным виновником беспорядков в Махачкале и в других, более глобальных проблемах всего мира. Также обвинения касались и Украины.

Российский президент заявил о попытках "дестабилизации и раскола российского общества извне, в том числе с помощью изощренных технологий".

"Нужно знать и понимать, где находится корень зла. Где находится этот паук, который пытается окутать своей паутиной весь мир. Правящие элиты США, не добиваясь успехов на поле боя, пытаются ослабить Россию изнутри", – заявил президент РФ.

По его словам, беспорядки в Дагестане "инспирированы через соцсети из Украины через западные спецслужбы".

"Неплохо было бы тем, кто так заботится якобы о гражданах Израиля, провести расследования, чем занимаются их спецслужбы в Украине, если они инициируют погромы в России. Мрази, да и только", - заявил Путин.

Кроме того, спустя сутки после погрома в аэропорту Махачкалы, глава Чечни Рамзан Кадыров впервые прокомментировал инцидент.

"Нельзя идти на поводу у врагов России и расшатывать ситуацию изнутри: нельзя митинговать, громить аэропорты в поисках лиц еврейской национальности и призывать к насилию. Мы должны быть выше всего этого и соблюдать порядок на своей земле. Такие действия неприемлемы в любом случае и будут очень жёстко пресекаться", - заявил Кадыров.

Ранее и Министерство иностранных дел РФ обвинило Украину в спланированной провокации антиизраильских беспорядков в аэропорту Махачкалы.

На обвинения уже отреагировал Белый дом.

"Классическая российская риторика: когда в вашей стране что-то идет плохо, вы обвиняете кого-то другого", – заявил представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби на брифинге в Белом доме.

"Запад не имеет к этому никакого отношения. Это просто ненависть, фанатизм и запугивание в чистом виде", – сказал Кирби.

"Некоторые люди сравнивают это с погромами конца XIX и начала XX века, и я думаю, что это, вероятно, подходящее описание, учитывая то видео, которое мы там видели", – добавил он.

А в Госдепартаменте США назвали "абсурдными" заявления Москвы о том, что Украина причастна к антиизраильским погромам в Дагестане.

Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь Госдепа Мэтью Миллер.

"Я видел их заявления с обвинением Украины. Это абсурд, конечно же", - прокомментировал он.

Отметим, что Украина отрицает причастность к антиизраильским беспорядкам в Махачкале, в провоцировании которых Киев обвинила Россия.

"События в Махачкале отражают глубоко укоренившийся антисемитизм российских элит и общества. Угрозы разделаться с евреями - следствие работы российской государственной пропаганды, десятилетиями культивировавшей среди россиян чувство ненависти к другим народам. Вспомним, что недавно президент Путин и министр иностранных дел Лавров выступали с оскорбительными антисемитскими заявлениями. Обвинение МИД РФ в адрес Украины в причастности к событиям в Дагестане - попытка переложить ответственность с больной головы на здоровую", - заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Он призвал международное сообщество "решительно отреагировать" на проявления расовой ненависти в РФ.

Напомним, беспорядки на северном Кавказе начались после вброса через оппозиционный к российским властям Telegram-канал "Утро Дагестана" фейка о том, что в Хасавюрт якобы приехали израильские беженцы. Также канал призывал встретить в аэропорту Махачкалы самолёт из Тель-Авива, чтоб не дать выйти из него пассажирам. В РФ заявляют, что "Утро Дагестана" контролируется российским оппозиционером Ильей Пономаревым и украинскими спецслужбами. Илья Пономарев подтвердил, что в прошлом году имел отношение к этому каналу, но утверждает, что сейчас с ним не сотрудничает.

Ранее Израиль призвал Россию принять меры против антисемитских беспорядков в Дагестане.