В Махачкале проводятся обыски по месту жительства участников вчерашних антиизраильских беспорядков в аэропорту.

Об этом сообщает Следком РФ.

Изъяты записи с камер наблюдения. Дело передано Главному управлению СК. Ранее сообщалось о задержании 60 человек.

РФ обвиняет в провокации беспорядков Украину.

"Сегодня мы получили абсолютно достоверную информацию о том, что канал "Утро Дагестана" администрируется с территории Украины предателями, бандеровцами", - заявил глава Дагестана Сергей Меликов.

Об этом же заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.

"События в Махачкале являются результатом вмешательства извне, включая информационное воздействие. Путин с 29 октября получал и получает подробные доклады о ситуации в Дагестане от ФСБ, Росгвардии и главы республики", - заявил Дмитрий Песков.

Он не стал говорить о том, какие меры могут быть приняты по отношению к протестующим.

Также он анонсировал на сегодняшний вечер совещание у Путина по этому вопросу.

Напомним, накануне в Дагестане вспыхнули массовые беспорядки в аэропорту после прибытия рейса из Израиля. Агрессивно настроенные протестующие ворвались в здание аэропорта и проникли на взлетную полосу, окружив борт из Тель-Авива и заблокировав находящихся там пассажиров.