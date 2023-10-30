Министерство иностранных дел РФ обвинило Украину в спланированной провокации антиизраильских беспорядков в аэропорту Махачкалы.

"Ключевая роль в этом была отведена преступному киевскому режиму, Киев максимально заинтересован в дестабилизации ситуации в России и её дискредитации на международной арене", — заявила спикер МИД РФ Захарова.

Ранее россияне заявили, что слухи о якобы переселении израильских беженцев на территорию мусульманских республик РФ запустил телеграм-канал "Утро Дагестана", администрируемый из Украины, а именно — беглым российским экс-депутатом Ильей Пономаревым. Он сейчас находится в Украине и курирует проекты, связанные с российской оппозицией.

О причастности "Утро Дагестана" к беспорядкам в РФ также написала газета Financial Times.

Сам Пономарёв подтвердил, что имел отношение к данному телеграм-каналу и финансировал его, но с осени 2022 года якобы отношения к этому паблику не имеет, поскольку канал ушёл в "свободное плавание".

Ранее Следком РФ сообщал, что в Махачкале проводят обыски по месту жительства участников антиизраильских беспорядков.

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