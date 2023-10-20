Президент Азербайджана Ильхам Алиев жестко высказался в адрес Франции.

Он заявил, что "масштаб и география массовых убийств, учиненных французской армией, настолько широки, что не поддаются перечислению".

Об этом президент Азербайджана сказал в послании к участникам проходящей в Баку международной конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость".

Алиев перечислил такие страны как Марокко, Тунис, Мали, Джибути, Нигерия, Чад, Сенегал, Вьетнам, Коморские острова, Гаити, которые в прошлом были колониями Франции. Все они, по его мнению, "и сегодня ощущают тяжелые последствия этой оккупации".

"Франция не может отказаться от истории колониализма, не уважает права и мечты народов о свободе, проживающих в заморских общинах и территориях за пределами Европы, на Тихом и Атлантическом океанах, всячески препятствует реализации их устремлений", - заявил президент Азербайджана.

Отметим, что Франция, где живет многочисленная армянская диаспора, традиционно поддерживает Армению и критикует Азербайджан.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон осудил Баку за проведение военных действий в Нагорном Карабахе.

Такая критика вызывает крайне негативную реакцию Азербайджана.

Также Макрон говорил, что Азербайджан угрожает территориальной целостности Армении.