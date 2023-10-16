Президент Азербайджана Ильхам Алиев под торжественную музыку зашел в здание бывшей администрации президента Нагорного Карабаха.

Такой сюжет сейчас транслируют на азербайджанском ТВ.

Баку утратил контроль над этой территорией еще в 1992 году.

Накануне СМИ сообщали, что на встрече в Гранаде Пашинян подписал декларацию, в которой признал территорию Азербайджана с Карабахом.

Ранее Reuters со ссылкой на власти непризнанной республики сообщило, что 120 000 этнических армян Нагорного Карабаха уедут в Армению, поскольку не хотят жить в составе Азербайджана и опасаются этнических чисток. В Баку заверяют, что гарантируют права армянам и будут интегрировать их регион. Армяне не верят этим обещаниям.

По данным властей Армении, Нагорный Карабах покинули 70% проживавших там армян.

Напомним, что 19 сентября Азербайджан начал боевые действия в Нагорном Карабахе.

В Ереване дали понять, что не будут вмешиваться.

После этого армянские власти Нагорного Карабаха фактически объявили капитуляцию для прекращения огня.

На переговорах стороны разработали план реинтеграции армян региона в условиях контроля Азербайджана. В частности, Азербайджан заявил о необходимости оперативного разоружения армии Карабаха и передачи военной техники.