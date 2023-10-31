Совет национальной безопасности и Министерство иностранных дел Израиля призывают израильтян и евреев, находящихся в России, немедленно покинуть территорию Северного Кавказа и не посещать её из-за опасения массовых и жестоких нападений на израильские и еврейские цели на Северном Кавказе.

"Существуют опасения о возможных нападениях, а также массовых и жестоких протестах в отношении израильтян и евреев на Северном Кавказе в республиках: Адыгея, Чечня, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия-Алания, а также Краснодарском и Ставропольском краях. Гражданам Израиля и евреям строго рекомендуется не посещать указанные места, а тем, кто находится там сейчас - немедленно покинуть эти территории", - также говорится в сообщении канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Напомним, беспорядки на северном Кавказе начались после вброса через оппозиционный к российским властям Telegram-канал "Утро Дагестана" фейка о том, что в Хасавюрт якобы приехали израильские беженцы. Также канал призывал встретить в аэропорту Махачкалы самолёт из Тель-Авива, чтоб не дать выйти из него пассажирам. После этого агрессивно настроенная толпа блокировала борт в поисках израильтян.

После этого Израиль призвал Россию принять меры против антисемитских беспорядков в Дагестане.

Мы анализировали в отдельном материале, что значат события на Северном Кавказе.