Депутат Госсовета Татарстана Азат Хамаев резко раскритиковал главу Чечни Рамзана Кадырова и его 15-летнего сына Адама за ситуацию с избиением в СИЗО поджигателя Корана.

"В каком правовом поле мы живем? Глава субъекта РФ за избиение человека присваивает звание героя своему сыну. Дальше, развивая свою идею, говорит, что он — герой всех мусульман. Кто может ответить?", – заявил он.

Напомним, что ранее Кадыров опубликовал видео, как его 15-летний сын избивает в СИЗО студента, который сжег Коран. В августе 2023 года стало известно, что 19-летний уроженец Украины Никита Журавель, арестованный за сожжение Корана в Волгограде, заявил, что в СИЗО Грозного его избил сын главы Чечни Адам Кадыров.

Также мы писали о том, что в Чечне не стали возбуждать дело против сына Кадырова за избиение мужчины в СИЗО.

Также ему присвоили звание героя Чечни.

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