Глава российской кавказской республики Карачаево-Черкесия Рашид Темрезов принял у себя сына главы Чечни Рамзана Кадырова 15-летнего Адама. Темрезов вручил Кадырову-младшему высшую награду республики - орден "За заслуги перед Карачаево-Черкесией". Кроме того, Адам получил из рук председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа муфтия Карачаево-Черкесии Исмаила-Хаджи Бердиева орден "За заслуги перед Уммой" I степени.

Об этом сообщил Темрезов в своем телеграм-канале.

"Вручил Адаму Рамзановичу высшую государственную награду республики – орден "За заслуги перед Карачаево-Черкесией"... Рамзан Ахматович воспитал достойного сына, который стоит на стороне веры и правды, как и учат его старшие", — сказано в посте. По мнению его автора, "в условиях глобальных вызовов" важно "сохранять единство внутри" России.

Напомним, в начале октября сыну Рамзана Кадырова присвоили звание Героя Чечни.

А вчера стало известно, что 15-летний подросток назначен на должность начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни.

Потоку милостей на Адама Кадырова предшествовал скандал: летом в СИЗО Грозного юноша избил 19-летнего студента Никиту Журавеля, которого обвиняют в сожжении Корана возле Соборной мечети в Волгограде.