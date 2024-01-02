Исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев прогнозирует, что формат телемарафона в ближайшее время может быть изменен.

Об этом он сообщил в интервью Украинскому радио.

"Сегодня телеканалы рассматривают возможность изменения этого формата. Мне кажется, что уже в ближайшее время такие предложения будут выработаны. И консолидированным решением, так же как принимали решение о введении "Единых новостей", будут и внесены изменения в этот формат", - сказал он.

Он отмечает, что государственный бюджет покрывает расходы на телемарафон, но ситуация меняется, "заработала экономика, появились рекламодатели".

О критике телемарафона, которая стала особенно активно звучать в последнее время, мы писали в отдельном материале.

Напомним, согласно опросу, единый национальный телемарафон потерял почти половину аудитории. В этом году 23% зрителей смотрят телемарафон ежедневно. Год назад каждый день за ним следили 63% опрошенных. В целом опрос продемонстрировал продолжение тенденции к снижению потребления новостей через телевидение. Большинство взрослых украинцев (76%) получают новости из социальных сетей.