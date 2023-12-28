Доверие украинцев к телемарафону "Единые новости" продолжает снижаться. Если между маем 2022 года и октябрем 2023 доля доверяющих снизилась с 69% до 48%, то к декабрю 2023 показатель снизился уже до 43%.

Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

При этом до 38% возросла доля тех, кто не доверяет телемарафону.

Но в целом баланс доверия-недоверия все еще остается положительным.

Картина по регионам примерно одинаковая.

О том, какие претензии возникают к телемарафону в последнее время, мы писали в отдельном материале.

Напомним, в Раде считают, что украинский телемарафон "Единые новости" должен остаться в эфире до конца войны.

Ранее стало известно, что единый национальный телемарафон потерял почти половину аудитории. 55% опрошенных украинцев заявили, что хотя бы иногда смотрят телемарафон. Год назад таких было 96%. В этом году 23% зрителей смотрят телемарафон ежедневно. Год назад каждый день за ним следили 63% опрошенных.

В целом опрос продемонстрировал продолжение тенденции к снижению потребления новостей через телевидение. Большинство взрослых украинцев (76%) получают новости из социальных сетей.