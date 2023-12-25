В годовщину первых президентских выборов 1991 года, на которых победил Леонид Кравчук, Киевский международный институт социологии (КМИС) опросил украинцев, как бы они проголосовали сейчас.

32 года назад Кравчук набрал 62%, а Вячеслав Черновол 23%.

Среди нынешних украинцев сейчас 74% проголосовали бы за Черновола и только 13% - за Кравчука.

Среди тех, кто в 1991 году имел право голоса, разница еще большая - 81% Черновола и 10% – за Кравчука.

Наибольшая поддержка у Черновола была бы на Западной Украине - 86%, наименьшая на юге - 58%.

КМИС пишет, что решил провести такой опрос в контексте вопроса "где мы свернули не туда?".

Напомним, 10 мая 2022 года умер первый президент Украины Леонид Кравчук на 89 году жизни после продолжительной болезни. Президентские полномочия он исполнял с 5 декабря 1991 года до 19 июля 1994 года.

Лидер "Народного руха" Вячеслав Черновол погиб 25 марта 1999 года в автокатастрофе при невыясненных обстоятельствах на шоссе под Борисполем. Многие считают, что он был убит.

Ранее мы писали, что согласно опросу, из бывших президентов украинцы лучше всего относятся к Леониду Кравчуку и Виктору Ющенко, а хуже всего - к Виктору Януковичу и Петру Порошенко.