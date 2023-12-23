Украинский телемарафон "Единые новости" должен остаться в эфире до конца войны.

Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев в телепрограмме Ukrinform TV.

"Пока идёт война, телемарафон нужно продолжать. И он будет продолжаться, потому что он является источником полностью верифицированной информации", - сказал депутат.

Потураев добавил, что телеканалы, наполняющие марафон, "не дают лживую информацию".

Ранее стало известно, что единый национальный телемарафон потерял почти половину аудитории. В этом году 23% зрителей смотрят телемарафон ежедневно. Год назад каждый день за ним следили 63% опрошенных. В целом опрос продемонстрировал продолжение тенденции к снижению потребления новостей через телевидение. Большинство взрослых украинцев (76%) получают новости из социальных сетей.

Как сообщил источник "Страны", власти хотели остановить "Единые новости" с января 2024 года, так как он себя исчерпал. Рассматривалась перспектива дать возможность крупнейшим украинским телеканалам вновь создавать отдельный контент, а не транслировать один и тот же.