Украина не должна игнорировать возможность заключить мир с Россией на текущей линии фронта, ведь победа в войне определяется не только территориальными достижениями и потерями.

Такое мнение на страницах The New York Times опубликовал известный публицист и политический обозреватель, член редколлегии газеты Серж Шмеман.

Комментируя недавнюю резонансную публикацию The New York Times о сигналах Кремля о готовности к мирному соглашению, Шмеман осторожно отмечает, что эти сигналы являются одновременно "подозрительными и соблазнительными".

Он признает, что гипотетические мирные переговоры могут быть ловушкой Путина, но призывает взглянуть на возможные выгоды.

"Если господин Путин окажется серьезным [в своих намерениях заключить мир], Украина не должна упускать возможность прекратить кровопролитие. Возвращение территории - это не единственный способ победы в этой войне. Настоящая победа Украины заключается в том, чтобы подняться из ада войны сильным, независимым, процветающим и безопасным государством", – пишет обозреватель.

Ранее авторитетный журнал Foreign Affairs заявил, что Украине нужно перейти в оборону и предложить России перемирие, в то время как Зеленский назвал главным условием для начала переговоров с Россией выход реальные границы Украины, согласно международному праву.