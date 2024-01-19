Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина предлагает Западу "лучшую сделку в мире": воевать с Россией с помощью западного оружия и денег.

Об этом глава украинской дипломатии сказал в эфире программы Bloomberg Surveillance на ежегодной встрече Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.

"Мы предлагаем вам лучшую сделку в мире: вы не жертвуете своими солдатами, даете нам оружие и деньги, а мы закончим работу", – заявил Кулеба.

Напомним, накануне министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил на украинском завтраке в Давосе, что США потратили 10% своего оборонного бюджета, чтобы уничтожить 50% российского вооружения, не потеряв ни одного американца.

Ранее в том же духе высказался и американский сенатор Линдси Грэм, назвав войну в Украине "хорошей инвестицией" для Америки. По его словам, Украина - "это партнер, о котором я мечтал. Они готовы воевать. Им просто нужна наша экономическая и военная поддержка".

"Украинский народ за 18 месяцев вернул себе половину территории, и не погиб ни один американец. НАТО расширилось. Российская экономика разваливается, армия уничтожена. Это была хорошая инвестиция для американского народа", - заявил Грэм.