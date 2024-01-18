США потратили 10% своего оборонного бюджета, чтобы уничтожить 50% российского вооружения, не потеряв ни одного американца.

Об этом министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил на украинском завтраке в Давосе, пишет The Guardian.

"Американским коллегам я уже говорил: вы потратили 10% оборонного бюджета, что позволило уничтожить 50% российского вооружения без единой утраченной американской жизни. Это просто отличный результат!" — восхитился дипломат.

Кэмерон добавил, что экономический потенциал Запада в 25 раз превышает экономику РФ, но нужно распорядиться этими ресурсами правильно.

Ранее американский сенатор Линдси Грэм высказался в том же духе, называв войну в Украине "хорошей инвестицией" для Америки. По его словам, Украина - "это партнер, о котором я мечтал. Они готовы воевать. Им просто нужна наша экономическая и военная поддержка".

"Украинский народ за 18 месяцев вернул себе половину территории, и не погиб ни один американец. НАТО расширилось. Российская экономика разваливается, армия уничтожена. Это была хорошая инвестиция для американского народа", - заявил Грэм.

Кроме того, и в Пентагоне назвали помощь Украине "разумной инвестицией", отметив, что эти вложения создают рабочие места в США.