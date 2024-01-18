Встреча в Белом доме руководства Конгресса и президента США Джо Байдена "мало что сделала для выхода из тупика в вопросе помощи Украине".

Об этом пишет газета The New York Times.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон рассказал после встречи, что настаивал на ужесточении мер по пресечению миграции на южной границе США.

"Я сказал президенту то, о чем говорил уже много месяцев, а именно, что нам необходимы перемены на границе, существенные изменения в политике. Мы должны настаивать — должны настаивать — на том, чтобы граница была главным приоритетом", — заявил Джонсон.

Демократы же после встречи в Белом доме заявили, что с оптимизмом настроены на скорое заключение соглашения по Украине.

Напомним, Белый дом по итогам упомянутой встречи сообщил, что Байден говорил с законодателями о стратегических последствиях бездействия Конгресса для Украины, США и мира. Он ясно дал понять: продолжающаяся бездействие ставит под угрозу национальную "безопасность Соединенных Штатов, НАТО и остального свободного мира".

Вчера накануне этой встречи Джонсон заявил, что не намерен обсуждать с президентом выделение денег Украине, пока не будет решен вопрос с южной американской границей.