Президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил, что готов к серьёзным изменениям в миграционной политике и призвал республиканцев не блокировать помощь Украине.

Об этом президент США заявил во время короткого интервью журналистам в Белом доме.

В своём обращении к сенаторам Байден призвал продолжить финансирование Киева, потому что в противном случае им "придётся платить ещё больше".

"Я готов ввести существенные изменения в вопросе границы. Переговоры идут последние пять недель, поэтому я надеюсь, что мы достигнем цели", - заявил президент США.

"Если мои коллеги-республиканцы не профинансируют Украину, им придётся платить за это намного больше", - добавил Байден.

Ранее республиканцы заявили, что ждут от администрации Байдена чёткой стратегии по вопросу Украины.

"Я умолял их всеми способами - письменно, публично, в частном порядке - дать нам ответы на эти вопросы, но они этого не сделали. И поэтому без этих ответов нам будет очень трудно получить необходимое финансирование, чтобы осуществить то, что нужно сделать, дабы остановить Владимира Путина", - добавил Джонсон.

Мы также сообщали, что спикер Джонсон обвинил Байдена в предательстве по вопросу миграции. От этого зависит и помощь Украине.