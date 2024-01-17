Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что не намерен обсуждать с президентом США Джо Байденом выделение денег Украине, пока не будет решен вопрос с южной американской границей.

"Мы должны знать, что Украина не станет следующим Афганистаном. И у многих американцев есть вопрос, почему это остается без должных ответов. Но до того, как хотя бы начать говорить об Украине, я скажу президенту: граница, граница, граница. Мы должны решить собственные проблемы, прежде чем будем делать что-либо еще", - заявил Джонсон.

Напомним, что Джо Байден пригласил на сегодня лидеров Конгресса в Белый дом на встречу, чтобы обсудить переговоры по законопроекту, которым предусмотрено выделение денег для помощи Украине.

Ранее президент США заявил, что готов изменить миграционную политику, и призвал республиканцев не блокировать помощь Украине. При этом в своём обращении к сенаторам он попросил продолжить финансирование Киева.

Что касается сравнения Украины с Афганистаном, то в годовщину масштабного вторжения СМИ писали, что за год войны в Украине США потратили на помощь Киеву больше, чем за десять лет войны в Афганистане.